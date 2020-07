Foreman está preocupado por la salud de Tyson y Jones

La pelea exhibición entre Mike Tyson, de 54 años, y Roy Jones Jr, de 51, tendrá reglas especiales, ya que que se realizará en California, será a ocho rounds, sin jueces en el ring ni tarjetas y sólo habrá ganador por nocaut o empate técnico, por lo que el ex campeón George Foreman mostró su preocupación.

Big George, quien fue dos veces campeón del mundo de los pesos pesados, comenó que “es algo hermoso” ver el retorno de Tyson pero aclaró que “hay un momento en el que tenés que preocuparte por la salud. Espero que no se dañen el uno al otro. Es realmente peligroso. No podés convencerlos de que no lo hagan. No me van a escuchar”.

Foreman, de 71 años, agregó que muchas veces los deportistas no pueden ver más allá de sus propios intereses e hizo un mea culpa, destacando que “incluso alguien como yo, que en el pasado sólo veía lo que quería ver”.

La pelea entre Tyson y Jones tendrá lugar el 12 de setiembre en el Dignity Health Sport Park, de la ciudad estadounidense de Los Ángeles, y se la promociona como la “Frontline Battle” (frente de batalla).

George Foreman aseguró que habrá riesgos en la pelea exhibición entre Tyson y Jones. Gentileza.

Foreman destacó que “por más que se tratará de una exhibición, al no haber árbitros puede generar un riesgo de la integridad tanto para Tyson como para Jones, pero estoy convencido que nadie me va a escuchar”.