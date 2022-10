Las mejores fotos de los preparativos para el balotaje en Brasil

La “elección de nuestras vidas”, le dicen de ambos lados al balotaje del domingo que ha partido a Brasil y que puede consolidar el poder casi total en las manos del ultraderechista Jair Bolsonaro, en caso de reelección, o redimir el regreso del líder obrero Luiz Inácio Lula da Silva, el favorito en las encuestas.

La última encuesta de Datafolha otorga a Lula cinco puntos de ventaja, pero la misma encuestadora aclara que hay un 10% del electorado que elige a quién votar 24 horas antes de llegar a la urna. El panorama está abierto aún y se teme una radicalización tras el balotaje.

Es lo que se está llamando «tercera vuelta», es decir, el no reconocimiento del resultado, una situación que no tendría precedentes en la historia brasileña, sobre todo porque Bolsonaro ha denunciado al Tribunal Superior Electoral de parcialidad este miércoles, al denunciar un supuesto boicot de radios del noreste que no pasaron su publicidad electoral. (Fuente: Télam) Fotos: AP

