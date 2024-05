Nevada histórica de otoño en la cordillera de Río Negro y Neuquén

En Bariloche el otoño se cubrió de blanco y la intensidad de la nevada la convirtió en una de las más importantes de estos últimos años. El domingo había nevado fuerte en la zona oeste y en los barrios del alto. Ayer, siguió por el este y dejó al aeropuerto inactivo. Hubo suspensión de clases, el transporte urbano funcionó con frecuencias reducidas durante la mañana, más del 50% de la ciudad se quedó sin luz, la ruta 40 entre Bariloche y El Bolsón estaba cortada, los pasos fronterizos cerrados y había poco movimiento en la calle.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta por nieve y viento ayer y continúa el día de hoy en la cordillera de Neuquén y Río Negro. Fernando Frassetto de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), informó que ayer fue el día con más nieve en Bariloche, y que “la tendencia es que mejore en los próximos días”.

Durante la jornada, también se registró gran intensidad en las nevadas hacia el oeste de Chubut, en El Bolsón, y en Neuquén, en San Martín de los Andes y Villa Pehuenia. Según Frassetto, en el norte neuquino se espera para hoy, una caída de nieve con intensidad. (ver aparte).

Hasta las tareas más cotidianas se dificultan con el temporal de nieve. En algunas localidades suspendieron las clases.

Este fenómeno meteorológico, poco común para esta época del año, afecta a ciudades cordilleranas y sus caminos, provoca la formación de hielo y complica la movilidad en la región. En el Cerro Catedral, las pistas de esquí más importantes de Sudamérica, la nieve traía buenos augurios mientras se preparan para la temporada de invierno.

Nevada histórica

En la ciudad, durante al día de ayer muchos recordaban las últimas grandes nevadas. Sin dudas, la mayor en los últimos 22 años, fue la de julio de 2017 cuando un manto de más de 40 centímetros cayó sobre la ciudad y marcó un récord absoluto de temperaturas. Las de estos días, también marcan un caso poco frecuente.

En cuanto a los otoños, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) muestra en un informe que el 2020 fue muy nevador en la cordillera. El récord de Bariloche lo tiene el año 1993, en que hubo 9 días con nieve en mayo.

Desde Vialidad recomendaron transitar con extrema precaución, sobre todo en calles en pendiente. Marcelo Martinez / Patagonia.

Cindy Fernández, comunicadora meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional, revisaba los archivos y comentaba: “Chequee algunos datos y si bien hay nevadas en mayo o abril en general son bastante escasas, de pocos centímetros, pero hay nevadas que duraron muchos días. En cuanto a esta nevada, ayer el registro del SMN, fue de 19 centímetros en la zona del Aeropuerto”. Un número que se considera alto para este lugar de la ciudad.

Según el oceanógrafo Matías de Oto Proschle, para considerar histórica una nevada hay que hacer un análisis exhaustivo y meticuloso. Se deben ver los registros pero la cantidad de nieve en cuanto a centímetros no tiene precisión porque la ciudad es muy heterogénea, y no hay un registro histórico tan largo y continuo. Influyen variables, como por ejemplo, cuando se empieza a acumular por encima de una nevada más vieja. También se puede decir es una nevada histórica por la cantidad de días de nieve, pero esa variable es mentirosa porque puede caer nieve o aguanieve y no acumular.

“Por eso, me quedo con datos que son relevantes, como que en estos seis días llovieron 105 milímetros que representa el 80% de la lluvia de mayo, esa precipitación ocurrió con una temperatura media inferior a 3 grados eso quiere decir que 105 milímetros por encima de los 1.000 metros de altura fueron pura y exclusivamente de nieve”, dijo.

Para encontrar un otoño así, con características similares, para Oto Proschle, hay que volver a 1984. Pero la nevada que se vive actualmente, “sin dudas, se trató de una nevada fuerte, histórica en el sentido que se da en los primeros días de mayo”.

Sin clases para hoy

Las autoridades de Educación decidieron suspender las clases para ayer y hoy en las escuelas de Bariloche. La suspensión de actividades escolares abarca a todos los turnos y niveles, según informaron desde el Consejo Escolar de la Zona Andina.

La decisión fue tomada “debido a las inclemencias climáticas y meteorológicas y las dificultades con el tránsito” e informarán si se prolonga hasta mañana.

Por su parte, la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) anunció la suspensión de sus actividades en la Sede Andina. Las clases se brindaron en formato virtual. Asimismo, los edificios de Mitre 630, Tacuarí 150 y Anasagasti 1463 estaban abiertos para brindar conectividad a estudiantes y docentes.

La Universidad del Comahue también suspendió las clases en el Centro Regional Universitario de Bariloche durante todo el día de ayer y se sugirió sostener actividades virtuales.

Al cierre de esta edición las cuadrillas de la Cooperativa de Electricidad Bariloche habían logrado reconectar a la mayor parte de asociados, solo restaba un 6 por ciento. Anunciaron que el fuerte temporal seguirá produciendo la caída de árboles y ramas sobre el tendido eléctrico, por lo que puede haber interrupción del servicio.

El temporal también complica a la provincia de Neuquén

Ayer, en San Martín de los Andes, la nieve cubría los barrios de arriba y los cerros y en el centro llovía y neviscaba. “No para de llover en San Martín. En altura, como el Cerro Chapelco y en la ruta de los 7 Lagos nieva”, dijo Mauro, vecino de la ciudad.

Al mediodía, la Intendencia del Parque Nacional Lanín informaba sobre el alerta preventiva naranja por nevadas y amarilla por vientos fuertes, emitido por el Servicio Meteorológico Nacional.

“El área será afectada por nevadas fuertes y persistentes. Se esperan valores de nieve acumulada entre 50 y 70 centímetros, pudiendo ser superados en forma puntual. En zonas más bajas, la precipitación podría presentarse en forma de lluvia y nieve mezclada”, dice el comunicado.

También se pronostica vientos del sector oeste, con velocidades entre 60 y 75 kilómetros por hora y ráfagas que pueden superar los 100 kilómetros por hora. “Los diferentes senderos y áreas de uso público están insertos y expuestos a los procesos naturales propios de los ambientes por lo que es importante evitar actividades al aire libre”, decían y sugerían que para minimizar accidentes informarse en Vialidad Nacional el estado de las rutas.

El director de Defensa Civil, Marcos Arreche, ayer señaló que las rutas y los caminos por estos días están complicados. Por esto, piden extrema precaución.

“Si vas a salir a la ruta, tenés que tener en cuenta que van a estar los equipos trabajando, especialmente en el camino de los Siete Lagos”, comentó Arreche. “Siempre decimos que si te vas a mover y no es urgente, a veces es mejor posponerlo”. Reiteraron la importancia de la portación de cadenas obligatorias.