Francisco Cerúndolo disfruta su momento

Francisco Cerúndolo está en un muy buen momento y lo demostró con su triunfo frente a Benoit Paire en el Buenos Aires Lawn Tenis Club. Gentileza.

Francisco Cerúndolo, muy contento después de haberse instalado en los cuartos de final del ATP 250 de Argentina, admitió que conocía de antemano el carácter de su rival, el francés Benoit Paire, por eso fue "paciente" porque "sabía que podía perder el control" como finalmente sucedió en el último set del partido.

"Paire es un tenista que hace mucho show, que insulta, grita y hace de todo un poco para sacar al rival del partido. Me mantuve concentrado y fui paciente porque sabía que podía perder el control como finalmente sucedió", admitió Cerúndolo en su primer contacto con los medios de prensa, luego de haber conseguido el mejor triunfo de su campaña.

El argentino ingresó al cuadro principal después de superar la clasificación e hilvanó dos un triunfos, primero frente a Federico Coria y ayer para doblegar a Paire, tercer preclasificado del certamen, por 4-6, 6-3 y 6-1.

"Es el triunfo más importante de mi campaña en mi certamenfavorito, estoy muy contento. Me pone feliz ganar con mi familia y amigos en el estadio, algunos pudieron acompañarme y otros debieron seguirme por la televisión", comentó Fran, en alusión a las restricciones para mitigar la pandemia de Coronavirus que permiten sólo el ingreso de un número reducido de personas al estadio.

"El partido se dio tal como lo había pensado. Sabía que Paire es talentoso, que debía bancarme sus winners, drops y demás, pero también tenía claro que en algún momento me iba a dar una oportunidad y debía aprovecharla", aseguró Cerúndolo.

El argentino se mostró firme con su servicio a partir del segundo set y mejoró la precisión de su derecha, en las claves más importantes de su victoria sobre Paire.

"Elegí un primer saque tres cuartos, no demasiado fuerte, para no tener que hacer un segundo flojo y que él pegara cómodo, no debía cederle la iniciativa nunca", explicó el mayor de los hermanos Cerúndolo, hijo de Alejandro, ex tenista y entrenador.

Su próximo compromiso será mañana ante Andújar, un español nacido en Cuenca que lo dobla en experiencia pero en un partido en el que tendrá muchas posibilidades si mantiene el nivel que exhibió hasta el momento.

Paire perdió el control y Francisco Cerúndolo lo aprovechó para vencer a uno de los favoritos al título. Gentileza.

"Andújar será durísimo, es muy batallador y tiene mucha experiencia en polvo de ladrillo", adelantó Cerúndolo, quien sueña con seguir haciendo historia en el certamen argentino.