Un ex Estudiantes de La Plata se postuló para dirigir Gimnasia por odio al “Pincha”

El ex entrenador de Estudiantes de La Plata entre 1995 y 1997, Daniel Córdoba, se candidateó para reemplazar a Leonardo Carol Madelón en Gimnasia, el clásico rival del Pincha.

Tras lo que fue la salida de Madelón del Lobo luego de la derrota 3-2 ante Atlético Tucumán, el Profe Córdoba se postuló para dirigir a Gimnasia de La Plata y confesó que su motivación es el odio que le tiene a Estudiantes: «Vendí 30 millones de dólares en jugadores y no toqué un peso. No me pagaron a término, lo salvé del descenso, de la quiebra. En 26 años no me llamaron nunca. Cuando volvió Miguel Russo dije: ‘no quiero volver más a Estudiantes’. Lo odio con todo mi corazón y es una de las grandes motivaciones que tengo para dirigir Gimnasia».

«Acá hay varios técnicos como Garisto, como Solari, que dirigieron Estudiantes y Gimnasia. Pero no, que el profe es de Estudiantes. ¿Sabes por qué estoy podrido? Porque el fútbol que yo tengo en la cabeza para primera, para inferiores, para infantiles, no lo tiene nadie en la República Argentina. Ni Scaloni lo tiene en la cabeza» agregó quién tuvo su última experiencia en Independiente Rivadavia de Mendoza entre 2016 y 2017.

Además, el ex entrenador de Lanús y Platense remarcó que Gimnasia necesita un giro de 180 grados: «Lo que hay que cambiar es el corazón. Hay que cambiar el cerebro. Hay que cambiar la mentalidad. Hay que cambiar las aspiraciones. Con los pibes igual. Hay que crear un sentido de identidad. Soy el único tipo que puede hacer la cosas bien en la República Argentina. El primer mes me quedo viviendo en Estancia Chica».

«Si quieren al Profe Córdoba que vengan los dirigentes y nos juntamos. Lo único que hacen es emparchar. Todos tienen mi teléfono, me llaman y nos juntamos a hablar de fútbol» concluyó quién se inició como entrenador en Estudiantes en 1995.