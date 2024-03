Video | De Paul sobre las amenazas que recibió Di María en Rosario: «Lo vi con lágrimas, es muy triste»

Rodrigo De Paul, uno de los jugadores claves en la Selección Argentina, le brindó su apoyo a Ángel Di María, quien en las últimas horas sufrió durísimas amenazas narco hacia su familia en Rosario, ciudad a la que podría volver en caso de decidir retirarse en Rosario Central, el club de sus amores.

Primero contó algunos detalles del momento en que Di María se enteró de la amenaza. «Justo estaba con él a la mañana cuando nos levantamos temprano. Obviamente no voy a contar cosas que son muy internas, pero sí que lo vimos conmovido, con lágrimas», reveló.

En reiteradas ocasiones, el delantero dio pistas sobre su posible regreso a Argentina para retirarse del fútbol en Rosario Central. «Creo que si hay alguien que no merece que no tenga la posibilidad de volver a nuestro país cuando lo desea es él… Me da mucha lástima que pasen esas cosas en nuestro país, es muy grave».

Rodrigo De Paul se refirió a las amenazas que recibió la familia del Fideo en Rosario. pic.twitter.com/RsBYfTGI9f — TyC Sports (@TyCSports) March 27, 2024

Por último, indicó que «el amor que tiene él por su país, su ciudad, su club, no cambia». «Después tendrá que determinar qué decisión que toma. No es fácil. Fueron cosas muy fuertes. Él sabe que estamos con él a morir», finalizó Rodrigo De Paul.

Amenaza a Di María en Rosario: encontraron el auto que usaron los agresores

La Policía de Santa Fe encontró en la madrugada de este miércoles el Renault Megane gris empleado en la entrega de la brutal amenaza contra Ángel Di María y su familia, según confirmaron fuentes policiales al medio Infobae.

El vehículo, fue hallado en el cruce de Espinosa y Pasaje 1818, en medio de la calle, abandonado sin patente, pero con la oblea de VTV correspondiente en su parabrisas.

Así, el vehículo podrá ser peritado en busca de evidencias que lleven a los delincuentes, en una investigación a cargo de la Unidad de Balaceras con el fiscal Pablo Socca. La Policía de Investigaciones fue convocada de inmediato al lugar para el trabajo de fotografía y levantamiento de rastros.