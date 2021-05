Gaido anunció beneficios para comercios, sin nuevas restricciones

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, realizó un anuncio frente a los representantes de distintos sectores de comerciantes para asegurarles que no aplicará nuevas restricciones. Además, los pequeños y medianos quedarán nuevamente eximidos del pago de la licencia comercial, lo que significa un costo fiscal de unos $15 millones y beneficia casi al 40% del sector.

En su discurso tranquilizador, Gaido también aclaró que el aforo seguirá siendo del 50% y no del 30%, como determina el decreto provincial vigente hasta el 21 de mayo. Anteriormente, el Municipio ya había informado que tampoco adhería a la suspensión de deportes en lugares cerrados, pero sí a la de las reuniones sociales en ámbitos privados y al cierre del casino.

“Queremos acompañar porque es el motor económico de la ciudad, genera empleo y también lleva adelante una tarea muy importante en la pandemia con la detección temprana de casos de contagio a partir del cumplimiento de los protocolos con la toma de temperatura a los clientes”, resaltó el intendente.

El secretario de Finanzas, Fernando Schpoliansky, aclaró que en el segundo semestre serán eximidos del pago de la licencia comercial 4.400 pequeños y medianos comerciantes que facturaron menos de $4.620.000 en el año 2020.

En el acto de Gaido estuvieron presentes representantes de la cámara de comercio (Acipan), de la construcción, de gimnasios, hotelera y gastronómica, quienes celebraron los anuncios.

"Agradecer a Mariano porque venimos observando desde el año pasado la significación e importancia que le da a la actividad privada, eso para nosotros es esencial en este país y provincia”, aseguró Gustavo Amman, presidente de la asociación Hotelera y Gastronómica.

"Creo que el año 2020 nos dejó muchas experiencias y de esas experiencias hemos visto que realmente la actividad económica es fundamental para que no se caigan las empresas, porque sin empresas no hay trabajo y sin trabajo no hay riqueza y tampoco hay recursos del Estado", sostuvo a su vez Giulio Retamal, de cámara de la Construcción.