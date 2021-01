Gallardo cumple 45 años y planea el nuevo River

El Muñeco Gallardo cumple años y en River esperan la confirmación de su continuidad como entrenador. Gentileza.

Aunque no está confirmado, todo hace indicar que Marcelo Gallardo, quien hoy cumple 45 años, seguirá al frente del plantel River Plate para ir en búsqueda de revancha después de quedar a un paso de lograr una épica clasificación a la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras e intentar agigantar su legado.

El Muñeco, quien recibió numerosos saludos por su nuevo cumpleaños, trabaja en el armado del plantel, con atención a lo que suceda con Enzo Pérez, Nacho Fernández, Gonzalo Montiel, Rafael Santos Borré y Nicolás De La Cruz, y se plantea dar un nuevo paso en su proyecto de asentar jóvenes del club.

Su campaña como entrenador en River está cargada de títulos, como tres Copa Argentina, una Supercopa Argentina, una Copa Sudamericana, tres Recopa Sudamericana, dos Copas Libertadores y una Suruga Bank. e históricas victorias ante Boca, el rival de toda la vida. La más emblemática, por supuesto, la final de Madrid en el Santiago Bernabéu.

No es un día cualquiera, porque hoy Gallardo se encuentra festejando su cumpleaños número 45. Lo hace en medio de un contexto algo complicado, ya que hay ciertas dudas acerca de su continuidad en River. A razón de que el entrenador se tomó algunos días para descansar y realizar un estudio de todo lo que vivió a lo largo del 2020. Aunque algunos se animan a manifestar que su presencia se encuentra asegurada.

“Mis futbolistas me hicieron sentir representado, me emocionaron por la forma en la que jugaron. Estoy orgulloso por la postura con la que enfrentaron el partido. Es una sensación plena. Cuando uno mira las formas de un equipo y lo representa no me queda mucho por pedir. Les agradezco por el partido. Lo que vi me hace sentir totalmente orgullo y dignificar mi profesión”, expresó el Muñeco el pasado martes post eliminación de la Copa Libertadores.



Luego de anunciar ese breve discurso, Gallardo se levantó de la conferencia de prensa y se fue. Hasta el momento hay poca información sobre lo que será su futuro.

Por caso, se maneja la posibilidad de que no se presente el miércoles en las instalaciones de RiverCamp al que fue citado el plantel para retomar los entrenamientos tras una semana de descanso. ¿El motivo de su ausencia? Es uno que da cierta alegría en los hinchas. Debido a que tiene pensado extender un tiempo más sus vacaciones.

El Muñeco tendría que presentarse el miércoles a dirigir el primer entrenamiento del plantel de River, pero se estima que seguirá de vacaciones. Gentileza.

Otro motivo que despeja la posibilidad de su partida es que Enzo Francescoli recibió dos indicaciones. La primera se trata de una carpeta donde hay apuntados varios nombres a buscar para reforzar el plantel de River.

Si la decisión del Muñeco hubiese sido la de no continuar, esto no hubiese pasado. La otra variable se trata de una reunión. Puesto que los exjugadores quedaron en charlar dentro de poco para diagramar la pretemporada.

El Muñeco festeja los 45 años, por lo que revolucionó las redes sociales por los saludos de los fanáticos, y define su continuidad en River. Gentileza.

Por último, el elemento definitivo que desecha cualquier posibilidad de ver a Gallardo lejos de River, como es su organización a la hora de trabajar. A consecuencia de que el técnico es muy ordenado al momento de ejercer su profesión, si se suma el amor que le tiene al club, esto permite dictaminar que una decisión tan importante como la de renunciar se hubiese comunicado hace tiempo. No a menos de un mes de comenzar la nueva temporada del fútbol argentino.