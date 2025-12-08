Antonella Arboscelli, la joven que pasó de vender bizcochuelos los viernes a ser una reconocida influencer gastronómica

Es simpática e inquieta. Tiene 20 años y más de 1 millón de seguidores en Instagram. Antonella Arboscelli es una de tantas influencers dedicadas a la gastronomía que ha sabido ganarse al público con su frescura y espontaneidad, aunque muchos le dicen que «grita» a la hora de cocinar. Pero a pesar de ser tan joven, su conocimiento de técnicas es acertado. Padre mecánico, madre abogada, el amor por la cocina llegó a través de una tía abuela que le hacía bizcochuelos cuando era chica y aún se los hace. Ella es un claro ejemplo de que se pueden alcanzar las metas con trabajo y esfuerzo.



Con 15 años y en plena pandemia, como muchos que necesitaban hacer algo más, Antonella se sumó a la movida de subir videos, pero no con la gastronomía. Arrancó queriendo mostrar cómo se hacía un top. La cosa no resultó como esperaba, pero los comentarios fueron tan divertidos que fueron el puntapié inicial para zambullirse en el mundo de Instagram. Lo segundo que hizo fue replicar cómo hacer un alfajor y estalló el éxito.



Al terminar la secundaria, en su viaje de egresados a Bariloche, alguien la reconoció como «la chica del alfajor». Fue así que llegó a participar como jurado del mundial del alfajor que se hizo en Buenos Aires. Anto estudió Tecnicatura Superior en Gastronomía y comenzó a darle valor agregado a sus recetas. Da clases de cocina, se ocupa de las redes y hace poco logró mudarse a su propio departamento. Todo un orgullo para ella y su entorno. Quiere viajar para conocer más sobre la gastronomía del mundo, en algún momento cruzará el Atlántico para conocer y comerse al Viejo Continente, pero por ahora está enfocada en su trabajo de influencer.