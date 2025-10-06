Cheesecake japonés: la torta nube que enamora, dicen

Lista de Ingredientes queso crema: 200 gr huevos grandes: 6 leche: 80 ml harina 0000 o maicena: 100 gr azúcar común: 120 gr manteca: 50 gr ralladura de limón: 1/4 unidad

Preparación

Precalentar horno a 150° C.

En una olla colocar la leche, la manteca, la mitad del azúcar (60 g) y el queso crema. Llevar a fuego medio y mezclar hasta que se derrita la manteca y que se forme una mezcla homogénea. Agregar la ralladura de limón y retirar del fuego. Dejar reposar 5 minutos.

Importante separar las yemas de claras.

Agregar las yemas batiendo con batidor de alambre a la mezcla tibia. Añadir la harina tamizada a la mezclar hasta que no queden grumos y reservar.

En otro recipiente batir la claras y agregar el resto del azúcar. Batir poco (este es el secreto) y que se armen picos blandos. No batir de más.

Colocar dos cucharadas de claras batidas a la olla y mezclar en forma envolvente. Volcar en dos veces la preparación de la olla en la claras y mezclar en forma envolvente, no hay que mezclar de más.

Llevar al molde de 24x33x6cm, forrado con papel manteca, hacer un espiral con un tenedor o batidor chico en la mezcla, esta parte es importante para que no se agriete. Colocar la mezcla en el molde y dar 3 golpecitos en la mesada.

Llevar a horno y vamos a cocinar a baño maría. Colocar el molde con la torta en una fuente más grande, agregarle agua caliente y hornear por 1 hora. No la pinches, es por tiempo. Y no abras el horno antes de tiempo.