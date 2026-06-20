30 min
Coliflor gratinado, una opción facilísima que aporta mucho sabor
Una verdura que pocos tienen en cuenta, pero hecho de la manera distinta es un manjar. La sugerencia es de @julianalopezmay.
30 min
Coliflor gratinado, una opción facilísima que aporta mucho sabor
Una verdura que pocos tienen en cuenta, pero hecho de la manera distinta es un manjar. La sugerencia es de @julianalopezmay.
Lista de Ingredientes
coliflor mediano: 1
miga de pan: c/n
manteca: c/n
perejil: a gusto
ajo picado: 1 diente
queso parmesano: a gusto
Procedimiento
Limpiar el coliflor y envolverlo en papel aluminio. Cocinarlo en el horno medio, precalentado, por 30 minutos.
Colocar, por arriba, la mezcla de miga de pan, ajo picado, manteca, perejil, sal, pimienta y parmesano. Untarlo por arriba y volver al horno hasta que estén dorados por fuera y a punto por dentro. También se puede hacer con brócoli.
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