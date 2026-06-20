Coliflor gratinado, una opción facilísima que aporta mucho sabor

Lista de Ingredientes coliflor mediano: 1 miga de pan: c/n manteca: c/n perejil: a gusto ajo picado: 1 diente queso parmesano: a gusto

Procedimiento

Limpiar el coliflor y envolverlo en papel aluminio. Cocinarlo en el horno medio, precalentado, por 30 minutos.

Colocar, por arriba, la mezcla de miga de pan, ajo picado, manteca, perejil, sal, pimienta y parmesano. Untarlo por arriba y volver al horno hasta que estén dorados por fuera y a punto por dentro. También se puede hacer con brócoli.