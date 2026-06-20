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Yo Como

Coliflor gratinado, una opción facilísima que aporta mucho sabor

Una verdura que pocos tienen en cuenta, pero hecho de la manera distinta es un manjar. La sugerencia es de @julianalopezmay.

Redacción

Por Redacción

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Coliflor gratinado, una opción facilísima que aporta mucho sabor

Una verdura que pocos tienen en cuenta, pero hecho de la manera distinta es un manjar. La sugerencia es de @julianalopezmay.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

coliflor mediano: 1

miga de pan: c/n

manteca: c/n

perejil: a gusto

ajo picado: 1 diente

queso parmesano: a gusto

Procedimiento

Limpiar el coliflor y envolverlo en papel aluminio. Cocinarlo en el horno medio, precalentado, por 30 minutos.

Colocar, por arriba, la mezcla de miga de pan, ajo picado, manteca, perejil, sal, pimienta y parmesano. Untarlo por arriba y volver al horno hasta que estén dorados por fuera y a punto por dentro. También se puede hacer con brócoli.


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