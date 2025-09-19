Sin gluten y solo 3 ingredientes se necesitan para este pastel de chocolate

Lista de Ingredientes huevos: 5 azúcar: 150 gr chocolate 60% - 70%: 250 gr

Preparación

1. Poner los huevos en un bol junto con el azúcar. Batir por unos minutos, hasta lograr una mezcla pálida y espumosa (punto letra). Incorporar el chocolate derretido con movimientos envolventes y cuidadosos.

2. Volcar el batido en un molde de 26 cm de diámetro, engrasado. De forma opcional podés poner almendras laminadas para un toque crocante extra. Hornear, en horno pre calentado a 180º C por 25-30 minutos. Retira del horno, dejar reposar 10 minutos y a disfrutar.

Sugerencia

Se puede comer tibio o frío y recomiendo acompañarlo con crema batida o helado, frutos rojos y chocolate rallado.