Sin gluten y solo 3 ingredientes se necesitan para este pastel de chocolate
Ideal para los golosos que se están cuidando y lo acompañás con la infusión que más te guste. La propuesta es de @matias_alejandroal.
Sin gluten y solo 3 ingredientes se necesitan para este pastel de chocolate
Ideal para los golosos que se están cuidando y lo acompañás con la infusión que más te guste. La propuesta es de @matias_alejandroal.
Lista de Ingredientes
huevos: 5
azúcar: 150 gr
chocolate 60% - 70%: 250 gr
Preparación
1. Poner los huevos en un bol junto con el azúcar. Batir por unos minutos, hasta lograr una mezcla pálida y espumosa (punto letra). Incorporar el chocolate derretido con movimientos envolventes y cuidadosos.
Alfajorcitos de maicena: sin azúcar y sin gluten
2. Volcar el batido en un molde de 26 cm de diámetro, engrasado. De forma opcional podés poner almendras laminadas para un toque crocante extra. Hornear, en horno pre calentado a 180º C por 25-30 minutos. Retira del horno, dejar reposar 10 minutos y a disfrutar.
Sugerencia
Se puede comer tibio o frío y recomiendo acompañarlo con crema batida o helado, frutos rojos y chocolate rallado.
Comentarios