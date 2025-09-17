Hoy sale o sale: torta de ricota con chips de chocolate para la merienda
Sin tanto despliegue podés hacer esta receta para toda ocasión. La sugerencia es de @cocinarencasa.
Hoy sale o sale: torta de ricota con chips de chocolate para la merienda
Sin tanto despliegue podés hacer esta receta para toda ocasión. La sugerencia es de @cocinarencasa.
Lista de Ingredientes
harina 0000: 170 gr
polvo de hornear: 1 cdita.
sal: 1 cdita.
manteca: 120 gr
azúcar light: 100 gr
huevos: 2
esencia de vainilla: 1 cdita.
cognac: 1 cdita.
ricota: 300 gr
chips de chocolate: 150 gr
Preparación
Batir la manteca junto con el azúcar light, esencia de vainilla y cognac hasta formar una crema. Incorporar de a uno los huevos y mezclar. Agregar la ricota y seguir mezclando. Incorporar la harina previamente mezclada con el polvo para hornear, sal e integrar. Agregar los chips de chocolate y mezclar.
Verter en un molde previamente enmantado y enharinado o con rocío vegetal. Cocinar en horno precalentado a 170º C unos 55 minutos. ¡Listo. A disfrutar!
Comentarios