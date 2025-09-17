SUSCRIBITE
55 min
Hoy sale o sale: torta de ricota con chips de chocolate para la merienda

Sin tanto despliegue podés hacer esta receta para toda ocasión. La sugerencia es de @cocinarencasa.

Lista de Ingredientes

harina 0000: 170 gr

polvo de hornear: 1 cdita.

sal: 1 cdita.

manteca: 120 gr

azúcar light: 100 gr

huevos: 2

esencia de vainilla: 1 cdita.

cognac: 1 cdita.

ricota: 300 gr

chips de chocolate: 150 gr

Preparación

Batir la manteca junto con el azúcar light, esencia de vainilla y cognac hasta formar una crema. Incorporar de a uno los huevos y mezclar. Agregar la ricota y seguir mezclando. Incorporar la harina previamente mezclada con el polvo para hornear, sal e integrar. Agregar los chips de chocolate y mezclar.

Verter en un molde previamente enmantado y enharinado o con rocío vegetal. Cocinar en horno precalentado a 170º C unos 55 minutos. ¡Listo. A disfrutar!


Cómo hacer

Desayunos y Meriendas

Gastronomía

Repostería

tortas
Preparación

