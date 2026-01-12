SUSCRIBITE Diario papel
40 min cronometro
Yo Como

Cómo hacer una deliciosa tarta rústica de duraznos

Nada mejor que aprovechar la fruta de estación. Una receta con todos los secretos reposteros de la mano de @dolliirigoyen.

Redacción

Por Redacción

img-recetas
40 min cronometro
Yo Como

Cómo hacer una deliciosa tarta rústica de duraznos

Nada mejor que aprovechar la fruta de estación. Una receta con todos los secretos reposteros de la mano de @dolliirigoyen.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

PARA LA MASA: --

harina: 400 gr

sal: 1 pizca

manteca: 200 gr

yemas: 4

crema: 4 cdas.

PARA EL FRANGIPANE: --

manteca: 170 gr

azúcar: ½ taza

claras: 1

yema: 1

harina de almendras: 1 taza

ralladura de limón: 1 cda.

PARA EL RELLENO: --

duraznos frescos: 7

azúcar: ½ taza

huevo: 1

EXTRAS: --

mermelada de durazno: 4 cdas.

azúcar: 2 cdas.

azúcar impalpable para espolvorear: c/n

Preparación

Para hacer la masa trabajar con las manos la harina con una pizca de sal junto con la manteca bien fría, cortada en cubitos. Cuando la preparación este arenada, incorporar las yemas y la crema. Amasar rápidamente hasta formar un bollo. Envolver en papel film y dejar reposar unos 30 minutos en la heladera.

Pasamos a la elaboración del frangipane. Batir la manteca con el azúcar hasta que quede bien cremosa. Incorporar una yema, las tres claras y la harina de almendras. Perfumar con la ralladura de limón. Integrar bien y reservar.

Ahora el relleno: Estirar la masa en redondo sobre papel manteca enharinado. Pincharla con un tenedor y dejar un borde. Cubrir el centro con el frangipane. Cortar los duraznos al medio, retirarles el carozo y dividirlos en octavos. Disponerlos en forma circular sobre el relleno. Llevar los bordes de la masa hacia arriba y hacia el centro con la ayuda del papel manteca y pintarlos con huevo. Espolvorear toda la superficie con azúcar. Cocinar en horno pre calentado a 180º C de 25 a 40 minutos.


Temas

Alimentación

Cómo hacer

duraznos

Gastronomía

Pastelería

Comentarios

Preparación

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias