Cómo hacer una deliciosa tarta rústica de duraznos
Nada mejor que aprovechar la fruta de estación. Una receta con todos los secretos reposteros de la mano de @dolliirigoyen.
Cómo hacer una deliciosa tarta rústica de duraznos
Nada mejor que aprovechar la fruta de estación. Una receta con todos los secretos reposteros de la mano de @dolliirigoyen.
Lista de Ingredientes
PARA LA MASA: --
harina: 400 gr
sal: 1 pizca
manteca: 200 gr
yemas: 4
crema: 4 cdas.
PARA EL FRANGIPANE: --
manteca: 170 gr
azúcar: ½ taza
claras: 1
yema: 1
harina de almendras: 1 taza
ralladura de limón: 1 cda.
PARA EL RELLENO: --
duraznos frescos: 7
azúcar: ½ taza
huevo: 1
EXTRAS: --
mermelada de durazno: 4 cdas.
azúcar: 2 cdas.
azúcar impalpable para espolvorear: c/n
Preparación
Para hacer la masa trabajar con las manos la harina con una pizca de sal junto con la manteca bien fría, cortada en cubitos. Cuando la preparación este arenada, incorporar las yemas y la crema. Amasar rápidamente hasta formar un bollo. Envolver en papel film y dejar reposar unos 30 minutos en la heladera.
Pasamos a la elaboración del frangipane. Batir la manteca con el azúcar hasta que quede bien cremosa. Incorporar una yema, las tres claras y la harina de almendras. Perfumar con la ralladura de limón. Integrar bien y reservar.
Buñuelos súper esponjosos en menos de 15 minutos
Ahora el relleno: Estirar la masa en redondo sobre papel manteca enharinado. Pincharla con un tenedor y dejar un borde. Cubrir el centro con el frangipane. Cortar los duraznos al medio, retirarles el carozo y dividirlos en octavos. Disponerlos en forma circular sobre el relleno. Llevar los bordes de la masa hacia arriba y hacia el centro con la ayuda del papel manteca y pintarlos con huevo. Espolvorear toda la superficie con azúcar. Cocinar en horno pre calentado a 180º C de 25 a 40 minutos.
Comentarios