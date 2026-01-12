Cómo hacer una deliciosa tarta rústica de duraznos

Lista de Ingredientes PARA LA MASA: -- harina: 400 gr sal: 1 pizca manteca: 200 gr yemas: 4 crema: 4 cdas. PARA EL FRANGIPANE: -- manteca: 170 gr azúcar: ½ taza claras: 1 yema: 1 harina de almendras: 1 taza ralladura de limón: 1 cda. PARA EL RELLENO: -- duraznos frescos: 7 azúcar: ½ taza huevo: 1 EXTRAS: -- mermelada de durazno: 4 cdas. azúcar: 2 cdas. azúcar impalpable para espolvorear: c/n

Preparación

Para hacer la masa trabajar con las manos la harina con una pizca de sal junto con la manteca bien fría, cortada en cubitos. Cuando la preparación este arenada, incorporar las yemas y la crema. Amasar rápidamente hasta formar un bollo. Envolver en papel film y dejar reposar unos 30 minutos en la heladera.

Pasamos a la elaboración del frangipane. Batir la manteca con el azúcar hasta que quede bien cremosa. Incorporar una yema, las tres claras y la harina de almendras. Perfumar con la ralladura de limón. Integrar bien y reservar.

Ahora el relleno: Estirar la masa en redondo sobre papel manteca enharinado. Pincharla con un tenedor y dejar un borde. Cubrir el centro con el frangipane. Cortar los duraznos al medio, retirarles el carozo y dividirlos en octavos. Disponerlos en forma circular sobre el relleno. Llevar los bordes de la masa hacia arriba y hacia el centro con la ayuda del papel manteca y pintarlos con huevo. Espolvorear toda la superficie con azúcar. Cocinar en horno pre calentado a 180º C de 25 a 40 minutos.