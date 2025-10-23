Buñuelos súper esponjosos en menos de 15 minutos
Fáciles hasta el cansancio, ricos como todo lo que se hace frito. La sugerencia es de @matycocinaok.
Buñuelos súper esponjosos en menos de 15 minutos
Fáciles hasta el cansancio, ricos como todo lo que se hace frito. La sugerencia es de @matycocinaok.
Lista de Ingredientes
yogur de vainilla: 1 pote (120 gr)
azúcar: 3 cdas.
huevo: 1
ralladura de limón: 1 unidad
harina leudante: 2 potes de yogur
grasa o aceite: c/n
azúcar para rebozar: c/n
Preparación
Esta receta es tan fácil como poner los ingredientes en un bol y mezclar. En lo posible que no queden grumos.
En la olla, atamos un hilo de algodón de una asa a la otra. Ponemos la mezcla en una manga y cuando esté caliente la grasa o el aceite, comenzamos a «tirar» la mezcla cortando en el hilo al tamaño deseado. Así salen súper parejos los buñuelos.
Una vez que están levemente dorados de lado y lado, sacamos, rebozamos con azúcar. Listos para disfrutar con mates.
Comentarios