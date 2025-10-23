Buñuelos súper esponjosos en menos de 15 minutos

Lista de Ingredientes yogur de vainilla: 1 pote (120 gr) azúcar: 3 cdas. huevo: 1 ralladura de limón: 1 unidad harina leudante: 2 potes de yogur grasa o aceite: c/n azúcar para rebozar: c/n

Preparación

Esta receta es tan fácil como poner los ingredientes en un bol y mezclar. En lo posible que no queden grumos.

En la olla, atamos un hilo de algodón de una asa a la otra. Ponemos la mezcla en una manga y cuando esté caliente la grasa o el aceite, comenzamos a «tirar» la mezcla cortando en el hilo al tamaño deseado. Así salen súper parejos los buñuelos.

Una vez que están levemente dorados de lado y lado, sacamos, rebozamos con azúcar. Listos para disfrutar con mates.