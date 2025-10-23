SUSCRIBITE
Buñuelos súper esponjosos en menos de 15 minutos

Fáciles hasta el cansancio, ricos como todo lo que se hace frito. La sugerencia es de @matycocinaok.

Redacción

Por Redacción

Buñuelos súper esponjosos en menos de 15 minutos

Fáciles hasta el cansancio, ricos como todo lo que se hace frito. La sugerencia es de @matycocinaok.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

yogur de vainilla: 1 pote (120 gr)

azúcar: 3 cdas.

huevo: 1

ralladura de limón: 1 unidad

harina leudante: 2 potes de yogur

grasa o aceite: c/n

azúcar para rebozar: c/n

Preparación

Esta receta es tan fácil como poner los ingredientes en un bol y mezclar. En lo posible que no queden grumos.

En la olla, atamos un hilo de algodón de una asa a la otra. Ponemos la mezcla en una manga y cuando esté caliente la grasa o el aceite, comenzamos a «tirar» la mezcla cortando en el hilo al tamaño deseado. Así salen súper parejos los buñuelos.

Una vez que están levemente dorados de lado y lado, sacamos, rebozamos con azúcar. Listos para disfrutar con mates.


Preparación

