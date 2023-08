Día Internacional del ron: del Caribe al Mundo con historias y recetas para celebrar

Cada 16 de agosto se celebra en todo el mundo el día de uno de los destilados más importantes, el ron. Esta bebida, base de toda coctelería, tiene su origen en el Caribe. A través de la exportación hoy se conoce y también se produce en otras partes del mundo.

El ron es una bebida alcohólica destilada que se obtiene de la caña de azúcar. El origen de esta bebida se remonta al siglo XVI con la llegada de los europeos al continente americano. Entre otros recursos alimentarios, los europeos trajeron plantas de caña de azúcar que previamente habían sido adaptadas en Haití.

El ron se obtiene de la caña de azúcar y se combina como quieras.



La fecha elegida para celebrar el día de esta bebida tiene un trasfondo histórico político. Fue ese día, del año 1764, en el que el Imperio Británico le aplicó un impuesto a los azúcares y al ron en su colonia en los actuales Estados Unidos. Esto provocó una ola de protestas. Posteriormente el consumo y producción se internalizó y hoy se lo celebra en todo el mundo.

La bartender Pipi Yalour al consultarla sobre este día compartió que «el ron fue una de las primeras bebidas alcohólicas por las que me interesé cuando arrancó mi carrera en la coctelería. Una de las cosas que a mí me resulta atractiva del ron es la variedad de aromas, sabores que tienen que ver con identidades distintas, con formas de producción diversas, todas dentro de la misma categoría. Para mí tiene un componente muy interesante que es la carga histórica y antropológica que es una de las cosas que más interesantes me resultan».

Además de conocerse por la magia que genera en las barras, Pipi Yalour es escritora e incansable investigadora. Con relación al recorrido del ron y su expansión en el mundo, Yalour explica que «es interesante analizar cuestiones históricas como por ejemplo que un brote de filoxera dejó prácticamente sin vides a Francia, entonces la producción de vino se vio mermada. La producción de ron en Barbados estaba creciendo y fue que se empezó a reemplazar el vino como bebida de alta mar por una ración diaria de ron. Con el paso del tiempo se descubrió, que el escorbuto era por falta de vitamina C, entonces se empezó a cargar cítricos para mezclar con ron y se resolvió el problema del escorbuto en tiempo récord. Ese tipo de historias alrededor del ron son historias que a mí realmente me fascinan».

Hay varios tipos de ron



– Ron blanco o ligero: con un sabor más seco y de consistencia más ligera que los otros tipos de ron. Generalmente es utilizado en la preparación de diversos tipos de cocteles: mojito, daiquiri.

– Ron oro o dorado: su tono amarillento es debido a su proceso de maduración que se realiza en barricas de roble.

– Ron oscuro o pesado: se envejece en barricas de roble carbonizado durante varios años, conservando un fuerte sabor a melaza.

– Ron con especias o ron con sabor: se envejecen en barricas con especias o frutas.

El ron combina con todo.



«Me cuesta elegir un ron favorito porque hay muchas etiquetas que me gustan probablemente por una cuestión sentimental y anecdótica. Tengo buenos recuerdos de Flor de Caña, que es el ron nacional de Nicaragua, que lo recuerdo de cuando no era bartender», comparte la coctelera.

Algunas recetas con ron



Pipi Yalour interviene y hace honor a este elixir en su día con estas propuestas.



Daiquiri de banana

– 60 ml ron con banana

– 22 ml jugo de lima

– 30 ml syrup simple



Dark N’ Stormy

– 45 ml ron especiado

– Ginger beer para completar (son 150 ml aprox)

– Un dash de jugo de lima fresco



Ron fashioned

– 60 ml ron oscuro

– 7 ml syrup simple

– Dashes de Bitter Angostura