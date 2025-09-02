SUSCRIBITE
El ENBHIGA Perú tendrá la participación de una chef de San Antonio Oeste

Noelia Pisto tendrá la oportunidad de representar a la región atlántica en esta nueva edición gastronómica internacional.

Noelia Pisto (medio) en una de sus clases.

La cocina rionegrina tendrá una nueva representante en el exterior. Del 5 al 7 de septiembre, en las ciudades de Lima, Cerro Azul y Paracas, se realizará una nueva edición de ENBHIGA Perú, y allí estará presente Noelia Pisto, chef de San Antonio Oeste, que suma una experiencia más dentro de esta gran familia gastronómica que une a cocineros, productores y comunicadores de toda Iberoamérica.

Dueña de Octavia, un espacio gastronómico en San Antonio donde conviven platos de mar, carnes, pizzas, tablas, coctelería y café, Noelia reconoce que hoy no está tan presente en la cocina del día a día. “Últimamente voy de paso, en el verano sí estoy mucho más activa, pero ahora ya estoy con la cabeza en el viaje. El 4 salgo para Perú y quedan muy poquitos días”, me cuenta entre risas y ansiedad.


Sobre lo que llevará como representante de la zona atlántica de Río Negro, Pisto explica: “La idea es llevar aceite de oliva, sal marina y vinos de nuestra región. Los mariscos no, porque es un producto fresco que no se puede trasladar, pero en Perú hay una gran variedad”. Y agrega: “La idea es siempre hacer una fusión, mostrar lo nuestro y al mismo tiempo integrar productos locales”.


