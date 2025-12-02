SUSCRIBITE
5 min
El mejor alfajor rogel del Mundo: una receta simple y muy rica

Aprende a preparar este clásico con capas de masa crujiente y mucho dulce de leche. La sugerencia de este postre es de @valuramallo.

img-recetas
Lista de Ingredientes

harina 0000: 200 gr

crema de leche: 200 gr

dulce de leche repostero: c/n

azúcar impalpable: 200 gr

agua: c/n

Preparación

Mezclar la harina con la crema de leche y formar una masa. Estirar bien fino y hacer las tapitas con un cortante (yo usé uno de 8 cm de diámetro, pero pueden usar el que tengan). Poner en una placa, pinchar con un tenedor varias veces cada tapita y llevar a horno medio pre calentado (170° C) unos minutos (deben quedar apenas doradas, los minutos dependen de lo fuerte que sea tu horno).

Una vez frías, rellenar con dulce de leche repostero. Para el baño poner azúcar impalpable en un bol e ir agregando agua de a poquito hasta que queda como una pasta. Bañarlos por arriba. Llevar a la heladera media hora y listo.


Temas

alfajores

Alimentación

Cómo hacer

Gastronomía

golosinas

Postres

Preparación

