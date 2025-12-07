En fotos, las masterclass del último día del Festival Yo Como, en la bodega Humberto Canale

Las masterclass no han perdido la más mínima vigencia. Prueba de esto son las que programó el Festival Yo Como este fin de semana en la bodega Humberto Canale.

«Platos naturales para celebrar”, fue la primera masterclass, protagonizada por Cinthia Alimentación Consciente y María José Marini, pastelera y chef de Viedma.



“La Coctelería patagónica” con Hernán Di Giácomo de Roca y Carolina Aravena, de Zapala fue la segunda clase. Tanto calor ambiente en la media tarde hizo que buena parte de la concurrencia tomaran notas de los cócteles y tragos que enseñaron ambos bartenders profesionales.





La influencer Antonella Arboscelli, con más de un millón de seguidores en su cuenta de IG, entusiasmó con su estilo tan característico una masterclass que ella misma tituló “Cocina descontracturada con productos rionegrinos”.

Y en la previa a entrar al escenario, Ximena Sáenz interactúa con los alumnos de la Escuela de Cocineros Patagónicos, quienes asistieron a todos los chefs en sus masterclass.



Dos escenas de Ximena en su masterclass.





Fotos: Juan Thomes