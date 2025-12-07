Técnica y conocimiento en la masterclass a cargo de la dupla Montiel – Ramírez

Montiel – Ramírez la dupla de chefs que dio una masterclass de lujo. Roberto Montiel es Chef Ejecutivo de Casa Blanca Restaurante y Eventos del grupo Global, mientras que Aníbal Ramírez es Chef Ejecutivo del Sheraton Bariloche. El calor y el sol no fueron excusas para mostrar sus técnicas y demostrar que son grandes profesionales de la cocina. Platos gourmet explicados de manera sencilla. Un momento divertido en el escenario. Ambos chefs hicieron de las recetas un momento para disfrutar, aprender y degustar, ya que hubo varios afortunados que subieron al escenario a probar.

Técnica y conocimiento estuvieron a la orden del día. Platos que parecían difíciles se tornaron simples a los ojos de los visitantes, que seguían con atención las explicaciones de cada cocinero, quienes resolvieron todo en tiempo récord. La textura, el color, los aromas y sabor se mezclaron para hacer de estas creaciones un verdadero deleite del público asistente.

Roberto Montiel explicó el paso a paso de sus elaboraciones.



El chef Roberto Montiel deslumbró con «La abstracción: monocromo de cous cous y mar – calamaretis / cordero / sepia / salmón / atún rojo» como plato principal seguido de «La mineralidad: mollejas de corazón dragoniantes y aciduladas – crujiente de limón / clorofila / papa / tuétano ahumado / mermelada aciduladas / fruta del dragón». Dos participantes del público, venidos desde Rincón de los Sauces solo para asistir al festival, degustaron la primera creación. La expresión de la pareja fue de asombro y le dieron la más alta calificación. La segunda creación fascinó a las tres personas que decidieron participar de la degustación.

Aníbal Ramírez mostró y utilizó productos de mar a cordillera.



En tanto el chef Aníbal Ramírez replicó su plato ganador del pasado Bariloche a la Carta: «Cordillera Secreta”: cordero relleno de morillas y langostinos, fondo oscuro con cacao, pana cotta de queso azul, lechuga el minero y una ‘nube de ciprés’. Unió la provincia de Río Negro mostrando la estepa, la cordillera y el golfo San Matías. La parte dulce fue una sablee de hongos de pino, namelaka de chocolate al 70%, cremoso ahumado, tierra de nogal, merken y néctar de frambuesas y manzanilla, plato elegido como el mejor postre en el BALC 2024. En este caso el público también participó de la degustación y el puntaje también fue muy favorable para el barilochense.