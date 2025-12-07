La alimentación saludable se hizo presente en el escenario principal del Festival Yo Como

Una tarde muy calurosa, pero con todas las expectativas en la segunda jornada del Festival Yo Como organizado por diario Río Negro, último día de este encuentro culinario que se realiza en la Bodega Humberto Canale en Roca.

A las 15 comenzaron las masterclases, en esta oportunidad las primeras en subir al escenario fueron Cinthia Alimento Consciente y María José Marín, dos expertas en alimentación saludable. Mostraron que se puede comer rico y sano a la vez.

Cinthia en plena explicación de sus recetas.



Cinthia Alimento Consciente, roquense ella, mostró cómo preparar ceviche de gírgolas y unas crackers de lino y chía molida facilísimas de hacer. También nos enseñó como hacer una leche de almendras. Mientras realizaba los preparados detalló los beneficios de cada ingrediente utilizado.

María José o Majo, como la conocen, viajó desde Viedma para sorprendernos con pastelería salada con la incorporación de frutos del mar. Nos enseñó cómo hacer unos profiteroles con crema de langostinos y perderle el miedo a ese tipo de sabores.

Majo hizo los profiteroles en vivo y en directo.



El arranque bastante concurrido, mucha gente paseando, probando las delicias que ofrecen los foodtrucks y de paso aprendiendo un poco más sobre cocina saludable. ¡Esto recién empieza! no se queden con las ganas de participar de este evento único en el Valle.