Escabeche de berenjenas, un clásico que no puede faltar en tu cocina

La receta más fácil que vas a encontrar la sugiere @chefpacoalmeida. No te quedes con las ganas de esta delicia culinaria.

Escabeche de berenjenas, un clásico que no puede faltar en tu cocina

La receta más fácil que vas a encontrar la sugiere @chefpacoalmeida. No te quedes con las ganas de esta delicia culinaria.

Lista de Ingredientes

berenjenas: 5

morrón rojo: 1

morrón verde: 1

ajo: 3 dientes

hojas de laurel: 3

granos de pimienta: a gusto

vinagre: 400 cc

vino blaco: 100 cc

agua: 50 cc

azúcar: 100 gr

sal gruesa: a gusto

mix de condimentos: a gusto

ciboulette: c/n

Preparación

1. Pelamos las berenjenas y las cortamos en rodajas, luego las colocamos en un recipiente con colador con sal gruesa. Dejar hasta que larguen liquido y queden más blandas.

2. Colocamos en una olla con agua, vinagre, azúcar, las hojas de laurel y los dientes de ajo. Una vez que hierva colocamos las tiritas de morrones por al menos 5 minutos. Una vez listos, retiramos y colocamos las berenjenas a cocinar por 10 minutos.

3. Una vez frío mezclamos todos los ingredientes con aceite, perejil, mix de condimentos ahumados y ciboulette.

4. Colocamos en un frasco previamente esterilizado y es importante dejarlo al menos 1 noche en la heladera para que tome más sabor. Recuerden consumir antes de los 7 días.


Temas

Alimentación

Cómo hacer

conservas caseras

Gastronomía
Preparación

