Escabeche de berenjenas, un clásico que no puede faltar en tu cocina
La receta más fácil que vas a encontrar la sugiere @chefpacoalmeida. No te quedes con las ganas de esta delicia culinaria.
Lista de Ingredientes
berenjenas: 5
morrón rojo: 1
morrón verde: 1
ajo: 3 dientes
hojas de laurel: 3
granos de pimienta: a gusto
vinagre: 400 cc
vino blaco: 100 cc
agua: 50 cc
azúcar: 100 gr
sal gruesa: a gusto
mix de condimentos: a gusto
ciboulette: c/n
Preparación
1. Pelamos las berenjenas y las cortamos en rodajas, luego las colocamos en un recipiente con colador con sal gruesa. Dejar hasta que larguen liquido y queden más blandas.
2. Colocamos en una olla con agua, vinagre, azúcar, las hojas de laurel y los dientes de ajo. Una vez que hierva colocamos las tiritas de morrones por al menos 5 minutos. Una vez listos, retiramos y colocamos las berenjenas a cocinar por 10 minutos.
3. Una vez frío mezclamos todos los ingredientes con aceite, perejil, mix de condimentos ahumados y ciboulette.
4. Colocamos en un frasco previamente esterilizado y es importante dejarlo al menos 1 noche en la heladera para que tome más sabor. Recuerden consumir antes de los 7 días.
