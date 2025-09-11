Escabeche de berenjenas, un clásico que no puede faltar en tu cocina

Lista de Ingredientes berenjenas: 5 morrón rojo: 1 morrón verde: 1 ajo: 3 dientes hojas de laurel: 3 granos de pimienta: a gusto vinagre: 400 cc vino blaco: 100 cc agua: 50 cc azúcar: 100 gr sal gruesa: a gusto mix de condimentos: a gusto ciboulette: c/n

Preparación

1. Pelamos las berenjenas y las cortamos en rodajas, luego las colocamos en un recipiente con colador con sal gruesa. Dejar hasta que larguen liquido y queden más blandas.

2. Colocamos en una olla con agua, vinagre, azúcar, las hojas de laurel y los dientes de ajo. Una vez que hierva colocamos las tiritas de morrones por al menos 5 minutos. Una vez listos, retiramos y colocamos las berenjenas a cocinar por 10 minutos.

3. Una vez frío mezclamos todos los ingredientes con aceite, perejil, mix de condimentos ahumados y ciboulette.

4. Colocamos en un frasco previamente esterilizado y es importante dejarlo al menos 1 noche en la heladera para que tome más sabor. Recuerden consumir antes de los 7 días.