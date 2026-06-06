Cambio de época: el precio del petróleo ya no escucha a la geología

Por Gustavo Peregó (Abeceb)

Hubo un tiempo en que el precio del petróleo respondía casi mecánicamente a la escasez. Si Oriente Medio ardía, el barril subía. Si la OPEP cerraba el grifo, el mundo temblaba. Hoy, el mercado parece haberse desacoplado de su propia narrativa histórica.

La pregunta ya no es cuánto petróleo queda bajo tierra, sino cuánto crecimiento queda sobre la superficie. Ese cambio es profundo y estructural.

La revolución del shale norteamericano, la desaceleración china, la electrificación del transporte y la mayor eficiencia energética global modificaron el equilibrio.



El petróleo dejó de ser un activo gobernado solo por la geopolítica para convertirse en un termómetro imperfecto de la demanda global. Aunque la geopolítica ocupe las portadas, el barril no logra sostener subas explosivas. El mercado mira otra cosa: crecimiento, consumo, crédito, industria. Y lo que ve es un mundo más lento.



China es el mejor ejemplo. Durante veinte años fue la aspiradora energética del planeta. Cada punto de crecimiento chino implicaba millones de barriles adicionales de demanda.

Pero la China actual ya no es la fábrica infinita de Occidente. Está envejeciendo, desapalancándose y consumiendo menos commodities por unidad de PIB. Ese cambio altera toda la economía energética global.

La vieja lógica de “súperciclo” terminó porque el sistema se autorregula. Los altos precios destruyen demanda y crean oferta más rápido que antes.

Europa, sigue atrapada en un estancamiento industrial silencioso. Alemania enfrenta costos energéticos más altos y menor competitividad.

Estados Unidos resiste mejor, pero también muestra signos de desaceleración. El consumidor norteamericano ya no compra combustible con la exuberancia de la postpandemia. Y cuando la demanda marginal se enfría, el petróleo lo siente de inmediato



La paradoja es que, al mismo tiempo, la oferta se volvió mucho más flexible. Estados Unidos produce hoy más petróleo que Arabia Saudita y Rusia combinados en algunos períodos. El shale transformó el mercado energético en algo parecido a Silicon Valley, siendo rápido, adaptable y financieramente oportunista.

Hoy, muchos productores norteamericanos pueden reaccionar en meses ante cambios de precios. Eso es un techo implícito, ya que cuando el barril sube demasiado, aparece nueva oferta. Es un cambio tectónico.

La vieja lógica de “súperciclo” pierde fuerza porque el sistema aprendió a autorregularse. Los altos precios destruyen demanda y crean oferta más rápido que antes.



El objetivo dejó de ser US$ 120. Ahora parece ser evitar US$ 50. Ese detalle importa muchísimo. Porque detrás del petróleo hay algo más grande, que es la transición hacia un nuevo régimen económico global. El mundo posterior a la pandemia entró en una etapa de menor crecimiento potencial, tasas reales más altas y mayor fragmentación geopolítica.

Detrás de la cotización del crudo hay una transición hacia un nuevo régimen económico global. El petróleo dejó de ser solo una historia sobre barriles. Hoy es una historia sobre productividad, demografía, deuda y crecimiento global.

En ese contexto, el petróleo ya no actúa como el combustible ilimitado de una expansión global sincronizada. Actúa como un activo maduro dentro de una economía mundial más cautelosa.



No significa que el petróleo vaya a desaparecer ni que los precios no puedan subir temporalmente. Habrá shocks, guerras, y volatilidad. Pero el petróleo dejó de ser solo una historia sobre barriles. Hoy es una historia sobre productividad, demografía, deuda y crecimiento global. Quizá por eso el precio ya no responde como antes.