Lorenzo Lorente: desde hace 14 años es la voz de la Fiesta del Chef Patagónico en Pehuenia Moquehue

Su habilidad para conectarse con el público y narrar las historias detrás de cada receta ha logrado crear una atmósfera única en el festival. Foto: Alejandro Carnevale.

Villa Pehuenia ha sido testigo en los últimos años del crecimiento exponencial de su evento más destacado: el Festival del Chef Patagónico, que tuvo este año su primera edición nacional.

Desde sus inicios se buscó promover la riqueza gastronómica de la región, ofreciendo un espacio donde los talentosos chefs puedan exponer sus creaciones, brindar clases magistrales y compartir conocimientos con colegas de la región y el país.

En este escenario, Lorenzo Lorente se ha convertido en una figura emblemática que acompaña con su voz cada momento del evento.

El festival crece año a año y los organizadores reconocen en Lorenzo a un aliado indispensable. Fue la madrina del evento, Dolli Irigoyen, quien lo reconoció en la última edición. «Lorenzo nos acompañó siempre de una forma comprometida. Su voz se ha convertido en un sello distintivo de este evento. Ya nos entendemos solo con la mirada», sostuvo la reconocida chef en el cierre del evento.

Su voz es la guía que acompaña a los cocineros , destacando la tradición culinaria y el valor de los ingredientes autóctonos. Foto: Alejandro Carnevale.

«El crecimiento del festival ha sido paulatino, constante y muy bueno. Ha sabido mantener la identidad y la esencia de trabajar en cada una de las recetas a través de las manos de importantes cocineros y cocineras de la localidad, de la comunidad mapuche y de otras partes de la región y del país, incluso de Chile», indicó Lorenzo.

Su habilidad para conectarse con el público y narrar las historias detrás de cada receta ha logrado crear una atmósfera única en el festival. «Es una responsabilidad importante y conlleva el esfuerzo y sacrificio de toda la gente que trabaja para hacerlo posible», agregó.

Es oriundo de Centenario y confiesa que su trabajo en el festival lo llevó a radicarse en Pehuenia de forma permanente. «Viví toda mi vida entre Neuquén y Centenario, me desempeñaba en el ámbito educativo y en la administración pública y viajaba cada año para hacer la conducción del festival», indicó en dialogo con RÍO NEGRO.

Una de las primeras ediciones del festival, en la sala de la biblioteca. Lorenzo ya era su locutor.

Fue así que años más tarde dejó atrás su vida en la confluencia y decidió mudarse a Villa Pehuenia, donde asegura que fue recibido con los brazos abiertos por la comunidad. «El ritmo de vida acá es diferente. Estamos en permanente contacto con la naturaleza y siempre podemos dedicar unos minutos para disfrutar de nuestros hermosos paisajes», agregó.

Con respecto a su labor en el festival, Lorente indicó: «siempre me guié desde el respeto, tratando de decir lo justo y necesario en el momento adecuado, sin ser el protagonista, sino siendo una herramienta más de este engranaje maravilloso que hace especial al Festival del Chef Patagónico. Aunque no sepa cocinar y no conozca mucho de gastronomía, siempre trato de transmitir desde el respeto y ser una parte importante de este esfuerzo y sacrificio conjunto».

El Festival del Chef Patagónico ha experimentado un crecimiento exponencial a lo largo de sus 17 ediciones. Foto: Alejandro Carnevale.

La esencia del evento radica en la combinación de sabores autóctonos, ingredientes frescos y técnicas culinarias innovadoras, que fusionan tradición y vanguardia en cada plato. Los talentosos chefs patagónicos despliegan todo su arte y creatividad para presentar preparaciones únicas que representan la identidad y la diversidad gastronómica de la región.