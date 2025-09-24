Pechugas de pollo a las finas hierbas en pocos minutos
Para una almuerzo o cena deliciosos. La sugerencia es de @matias_alejandroal.
Pechugas de pollo a las finas hierbas en pocos minutos
Para una almuerzo o cena deliciosos. La sugerencia es de @matias_alejandroal.
Lista de Ingredientes
pechugas de pollo: 3
mix de finas hirbas: a gusto
ajo: 1 diente
perejil fresco: 70 gr
pimienta y sal: a gusto
aceite de oliva: c/n
cebolla morada: 1
mantequilla / manteca: c/n
Preparación
1. En un bol poner las pechugas y condimentar con el mix de finas hierbas, pimienta y sal. Agregar el ajo rallado junto con el perejil picado finito. Agrega aceite de oliva y mezclar muy bien todos los ingredientes, hasta impregnar todos los sabores.
2. En una sartén bien caliente poner a sellar las pechugas, durante 2-3 minutos por lado o hasta que estén bien doradas. Reservar.
3. Poner una cama de cebolla y sobre ellas, el pollo y un trocito de mantequilla por porción. Cubrir con papel aluminio y llevar a horno, pre calentado, a 180º C por 20 minutos.
4. Retirar el papel y deja 5 minutos más, a 200º C, hasta dorar.
5. Servir inmediatamente con arroz o el acompañamiento que prefieras.
Comentarios