Pechugas de pollo a las finas hierbas en pocos minutos

Lista de Ingredientes

pechugas de pollo: 3

mix de finas hirbas: a gusto

ajo: 1 diente

perejil fresco: 70 gr

pimienta y sal: a gusto

aceite de oliva: c/n

cebolla morada: 1

mantequilla / manteca: c/n

Preparación

1. En un bol poner las pechugas y condimentar con el mix de finas hierbas, pimienta y sal. Agregar el ajo rallado junto con el perejil picado finito. Agrega aceite de oliva y mezclar muy bien todos los ingredientes, hasta impregnar todos los sabores.

2. En una sartén bien caliente poner a sellar las pechugas, durante 2-3 minutos por lado o hasta que estén bien doradas. Reservar.

3. Poner una cama de cebolla y sobre ellas, el pollo y un trocito de mantequilla por porción. Cubrir con papel aluminio y llevar a horno, pre calentado, a 180º C por 20 minutos.

4. Retirar el papel y deja 5 minutos más, a 200º C, hasta dorar.

5. Servir inmediatamente con arroz o el acompañamiento que prefieras.


Temas

Alimentación saludable

comidas caseras

Cómo hacer

Gastronomía
Preparación

