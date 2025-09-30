Pescado: ¿cómo hacer formitas para tentar a los peques de la casa?
Ideal para que todos en la familia coman pescado. La propuesta es de @chantalabad.
Lista de Ingredientes
PARA LAS FORMITAS:: --
cebolla: 1
zanahoria: 1
merluza: 500 gr
ralladura de limón: 1/2
queso rallado: 50 gr
hojas de acelga o espinaca: 1/2 atado
sal y pimienta: al gusto
PARA EL APANADO:: --
harina: c/n
huevos: 2
perejil picado: 1 puñado
ajo: 1 diente
polenta y panko: c/n
sal y pimienta: a gusto
queso rallado: c/n
Preparación
Procesar la cebolla y la zanahoria. Rehogar en una sartén hasta caramelizar.
Cortar la merluza en cubos irregulares y procesar. Mezclar la merluza con la cebolla y zanahorias rehogadas, la ralladura de limón, el queso rallado y las hojas de acelga cortadas en chiffonade. Condimentar con sal y pimienta.
Poner esta mezcla en una placa, aplastar y freezar.
Cortar las formitas que más te gusten. Pasarlas por harina y por huevo condimentado con perejil, ajo, sal y pimienta. Por último, apanar con una mezcla de polenta, panko y un poco de queso rallado. Freír o cocinar al horno con un poco de aceite.
Comentarios