Yo Como

Pescado: ¿cómo hacer formitas para tentar a los peques de la casa?

Ideal para que todos en la familia coman pescado. La propuesta es de @chantalabad.

Yo Como

Pescado: ¿cómo hacer formitas para tentar a los peques de la casa?

Ideal para que todos en la familia coman pescado. La propuesta es de @chantalabad.

Lista de Ingredientes

PARA LAS FORMITAS:: --

cebolla: 1

zanahoria: 1

merluza: 500 gr

ralladura de limón: 1/2

queso rallado: 50 gr

hojas de acelga o espinaca: 1/2 atado

sal y pimienta: al gusto

PARA EL APANADO:: --

harina: c/n

huevos: 2

perejil picado: 1 puñado

ajo: 1 diente

polenta y panko: c/n

sal y pimienta: a gusto

queso rallado: c/n

Preparación

Procesar la cebolla y la zanahoria. Rehogar en una sartén hasta caramelizar.

Cortar la merluza en cubos irregulares y procesar. Mezclar la merluza con la cebolla y zanahorias rehogadas, la ralladura de limón, el queso rallado y las hojas de acelga cortadas en chiffonade. Condimentar con sal y pimienta.

Poner esta mezcla en una placa, aplastar y freezar.

Cortar las formitas que más te gusten. Pasarlas por harina y por huevo condimentado con perejil, ajo, sal y pimienta. Por último, apanar con una mezcla de polenta, panko y un poco de queso rallado. Freír o cocinar al horno con un poco de aceite.


Preparación

