Puro sabor en estas canastitas de acelga, ricota, calabaza y queso
Una buena opción para salir del apuro a la hora del almuerzo o la cena. La sugerencia es de @carli.blog.
Lista de Ingredientes
tapas para empanadas: 12
acelga hervida: 1 taza
cebolla chica: 1
morrón: 1/4
cebolla de verdeo: 1/2
ajo: 1 diente
ricota: 150 gr
puré de calabaza: 1/2 taza
queso cremoso: c/n
condimentos: a gusto
mix de semillas: c/n
Preparación
Para el relleno: rehogar las cebollas, el morrón y el ajo. Agregar la acelga picada y condimentar. Dejar enfriar y mezclar con la ricota.
Armar las canastitas en una asadera previamente aceitada. Colocar primero un poco del relleno de acelga, después un poquito del puré de calabaza y por último un cubito de queso cremoso. Arriba le puse un poquito de mix de semillas.
Llevar al horno 180° C, precalentado, por unos 20 minutos o hasta que estén doradas. Lo bueno es que si no las cocinás enseguida, se pueden freezar.
Comentarios