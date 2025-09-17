Puro sabor en estas canastitas de acelga, ricota, calabaza y queso

Lista de Ingredientes tapas para empanadas: 12 acelga hervida: 1 taza cebolla chica: 1 morrón: 1/4 cebolla de verdeo: 1/2 ajo: 1 diente ricota: 150 gr puré de calabaza: 1/2 taza queso cremoso: c/n condimentos: a gusto mix de semillas: c/n

Preparación

Para el relleno: rehogar las cebollas, el morrón y el ajo. Agregar la acelga picada y condimentar. Dejar enfriar y mezclar con la ricota.

Armar las canastitas en una asadera previamente aceitada. Colocar primero un poco del relleno de acelga, después un poquito del puré de calabaza y por último un cubito de queso cremoso. Arriba le puse un poquito de mix de semillas.

Llevar al horno 180° C, precalentado, por unos 20 minutos o hasta que estén doradas. Lo bueno es que si no las cocinás enseguida, se pueden freezar.