Qué cocinar esta semana: menú día por día del 1 al 5 de diciembre por la cocinera Victoria Saldubehere

Diciembre arranca con todo. Mucho para organizar, demasiadas cosas para terminar, los egresados, organizar las vacaciones y lo más importante: las Fiestas de Fin de Año ¡catastrófico! Pero no desesperemos. Nosotros arrancamos la semana solucionándote el tema de la comida principal. Esta vez la ideadora del menú, que tiene algún toque pensado para Navidad, es Victoria Saldubehere, cocinera y pastelera de San Martín de los Andes.

Victoria Saldubehere, pastelera.



Listado de ingredientes

1 kg bondiola

4 pechugas de pollo

400 gr harina 0000

12 huevos

2 kg de papa

100 gr panceta ahumada

100 gr jamón cocido

2 potes crema de leche

400 gr muzarella o queso cremoso

vino blanco

4 puerros

½ repollo

3 atados de espinaca

2 tomates redondos

1 morrón

100 gr pasas de uva

4 zanahorias

azúcar común

azúcar rubia o mascabo

miel

1 lata cerveza negra

LUNES: Bondiola a la cerveza negra con ensalada coleslaw



Ingredientes:

– 1 kg bondiola

– 1 lata cerveza negra

– 2 cdas. azúcar rubia o mascabo

– 2 cdas. miel

– ½ repollo

– 1 zanahoria

– 100 gr pasas

– sal y pimienta a gusto



Preparación

1. Cortamos la bondiola en 4 bifes, sellamos en la sartén, salpimentamos. Aparte mezclamos la cerveza negra con el azúcar rubia o mascabo y la miel. Vamos incorporando de a poco a la bondiola a la que seguimos cocinando hasta que es a punto.

2. Preparamos la ensalada. Cortamos el repollo bien finito. Agregamos la zanahoria rallada, las pasas y por último el alinea mezclando todos los ingredientes.

MARTES: Pastel de espinaca



Ingredientes:

– 3 atados de espinacas

– 6 huevos

– 1 kg papas

– ½ taza leche

– 2 cdas. manteca

– 1 puerro

– 100 gr panceta ahumada

– 200 gr queso cremoso

– sal y pimienta



Preparación

1. Cocinamos las espinacas en agua con sal. Escurrimos bien y reservamos. Hervimos los huevos por 10 minutos. Cocinamos las papas y cuando estén blandas las sacamos del agua y las pisamos. Les agregamos leche caliente, manteca, sal y pimienta.

2. Picamos el puerro y doramos junto con la panceta cortada en cuadraditos.

3. En una fuente para horno colocamos una fina capa de puré, el relleno de espinaca, los huevos picados, queso cremoso cortado en cubos. Cubrimos con puré, pintamos con huevo y llevamos a horno 180° C, pre calentado, por 40 minutos.

MIÉRCOLES: Arrollado caprese



Ingredientes:

– 6 huevos

– 6 cdas. azúcar

– 6 cdas. harina

– 1 pote queso crema

– 2 tomates

– albahaca fresca

– tomates cherry

– sal y pimienta



Preparación

1. Para la masa del pionono batimos los huevos con el azúcar hasta punto letra. Incorporamos en forma envolvente la harina. Volcamos sobre una placa de 30×40 cm con papel manteca enmantecado y enharinado. Cocinamos por 15 minutos en horno pre calentado a 180° C hasta que esté dorado.

2. Desmoldamos sobre otro papel manteca y enrollamos.

3. Una vez frío, untamos con queso crema y ponemos rodajas finas de tomate, albahaca fresca y salpimentamos. Arrollamos y decoramos con más queso crema y cherrys. Acompañamos con un mix de hojas verdes.

JUEVES: Ñoquis con salsa de puerros



Ingredientes:

– 1 kilo papas

– 300 gr harina 0000

– 2 huevos

– sal y pimienta

– 1 puerro

– vino blanco

– 1 pote crema de leche



Preparación

1. Para los ñoquis necesitamos 1 kilo de puré de papas frío (solo papa pisada). Hacemos una corona con la harina, incorporamos el puré, los huevos y salpimentamos. Unimos todos los ingredientes. Hacemos chorizitos y cortamos los ñoquis.

2. Para la salsa picamos el puerro y doramos en una sartén con un chorrito de aceite. Agregamos un chorrito de vino, crema de leche y salpimentamos.

3. En abundante agua con sal cocinamos los ñoquis. Cuando suben a la superficie, retiramos y volcamos sobre la salsa.

VIERNES: Pechugas rellenas con vegetales



Ingredientes:

– 4 pechugas de pollo

– 200 gr muzarella

– 100 gr jamón cocido

– 3 zanahorias

– 1 morrón rojo

– 1 cebolla

– 1 puerro

– 1 pote crema de leche

– vino blanco



Preparación

1. Hacemos bolsitas con las pechugas, insertando la cuchilla en el medio y formamos un hueco, sin llegar al fondo. Rellenamos con muzarella y el jamón cocido. Cerramos con un escarbadiente. Sellamos en una sartén con un chorrito de aceite de oliva.

2. En una fuente para horno hacemos un colchón de verduras cortadas en cubo: zanahoria, morrón rojo, cebolla y puerro. Colocamos las pechugas sobre las verduras, condimentamos. Llevamos a horno por 40 minutos.

3. Desglasamos con vino blanco y por último incorporamos crema de leche. Dejamos 10 minutos más en el horno y servimos.