Qué cocinar esta semana: menú día por día del 7 al 11 de septiembre por la chef Micaela Di Lerna

Otra semana para no pensar el menú porque nosotros te lo sugerimos con la ayuda de nuestros chefs. Por estos días estamos de estreno y quien nos ordena el almuerzo es la chef y pastelera Micaela Di Lerna de Plaza Huincul. Recetas muy fáciles de resolver y con ingredientes que se consiguen en toda la región. Solo es cuestión de animarse y hacerlas.

Micaela Di Lerna, chef y pastelera.



Listado de compras

2 huevos

650 gr batatas

250 gr de harina

8 cebollas

1 zanahoria

1 pimiento colorado

2 puerros

2 zucchinis

1 calabaza mediana

1 cabeza de ajo

2 manzanas verde

2 tomates peritas

2 limones

ciboulette, cilantro

1.100 cc crema de leche

200 gr queso azul

150 gr de panceta ahumada

200 gr manteca

1 kg papines

200 gr de queso crema

100 cc vino blanco

200 cc de vino tinto

jengibre fresco

2 kg sal gruesa

caldo de vegetales y de carne

400 cc leche de coco

1 paleta de cordero

800 gr nalga, cuadrada o bola de lomo

1 pollo de 2,5 kg



LUNES: Ñoquis de batata con salsa de queso azul



Ingredientes (4 personas):

Para los ñoquis

– 500 gr puré de batatas

– 15 gr sal

– 2 yemas

– 100 gr harina 0000

– pimienta negra

Para la salsa

– 2 cebollas chicas

– 50 gr manteca

– 100 cc vino blanco

– 400 cc crema de leche

– 200 gr de queso azul

– sal fina y pimienta negra



Preparación

Para los ñoquis

1- Hervir las batatas con piel. Enfriarlas, pelarlas y hacer un puré bien liso. Salpimentar.

2- Agregar las yemas. Mezclar bien para que no queden grumos, incorporar la harina sin amasar mucho.

3- Formar tiras regulares, cortar las piezas del tamaño de ñoquis y dar la forma.

4- Hervir abundante agua con sal gruesa, cocinar los ñoquis. Escurrir y servir con salsa.

Para la salsa

1- Cortar la cebolla brunoise y cocinar a fuego bajo con manteca hasta tiernizar.

2- Desglasar con vino blanco.

3- Agregar la crema de leche y el queso azul desmenuzado. Dejar reducir por unos minutos y salpimentar.

MARTES: Curry de cordero



Ingredientes (4 personas):

– 2 cdas. jengibre fresco

– 1 paleta de cordero

– 3 cebollas medianas

– 3 dientes de ajo

– 2 manzanas verdes

– 2 tomates peritas

– 200 cc caldo de vegetales

– 100 cc aceite de oliva

– 3 cdas. curry en polvo

– 1 cda. pimienta de cayena

– sal fina y pimienta negra molida

– 300 cc leche de coco

– 3 cdas. cilantro



Preparación

1- En una cacerola o wok con aceite a fuego fuerte, saltear la carne cortada en cubos de 1 cm.

2- Una vez dorada agregar la cebolla brunoise, el ajo picado finamente y la manzana pelada y cortada en cubitos.

3- Cuando la manzana esté blanda, incorporar el tomate concassé, el jengibre rallado, el curry, la sal y la pimienta

4- Cubrir con el caldo de vegetales y la leche de coco. Guisar a fuego bajo, tapado durante 40 minutos aproximadamente.

5- Rectificar sabores y servir con abundante cilantro picado.

Puede acompañarse con cous cous, arroz pilaf o vegetales. Tener en cuenta que debe ser una preparación suave, ya que el curry es bastante picante y especiado.

MIÉRCOLES: Salteado de ternera y vegetales



Ingredientes (4 personas):

– 800 gr carne de nalga, cuadrada o bola de lomo

– 100 gr harina común

– ½ cdta. nuez moscada

– sal y pimienta

– 2 cebollas medianas

– 1 diente de ajo

– 100 cc aceite

– 200 cc vino tinto

– 200 cc caldo de carne

Para la juliana de vegetales

– 1 zanahoria

– ½ pimiento colorado

– 2 zucchini

– 2 puerros

– 50 gr manteca

– sal y pimienta



Preparación

1- Calentar una sartén grande con un chorrito de aceite, agregar la cebolla pluma, una pizca de sal y sudar. Agregar el ajo picado, cuidando que no se dore. Retirar de la sartén y reservar.

2- En un bol, mezclar la carne con una fina capa de harina.

3- En la misma sartén de la cebolla agregar aceite y sin que se queme volcar 1/4 la carne para que se dore. Salpimentar, retirar y reservar. Repetir este procedimiento 3 veces más con el resto de la carne, agregando un chorrito de aceite en cada paso.

4- Una vez salteada toda la carne devolver todos los ingredientes a la sartén y llevar a fuego medio. Verter el vino y evaporar todo el alcohol hasta reducir.

5- Agregar el caldo hasta lograr una salsa cremosa. Rectificar sal y pimienta.

6- Cortar los vegetales en juliana y cocinarlos en una sartén a fuego medio con manteca, salteando cada 2 minutos, zanahorias, pimientos, zucchinis y puerros. Cuando estén todos los vegetales, salpimentar, saltear por 1 minuto más y servir.

JUEVES: Sopa crema de calabaza, coco y queso con panceta



Ingredientes (4 personas):

– 1 calabaza mediana

– 1 cebolla grande

– 2 dientes de ajo

– 1 litro caldo de vegetales

– 50 cc aceite vegetal

– ½ de crema de leche

– sal y pileta negra molida

– 200 gr queso crema tipo americano

– 150 gr panceta ahumada

– 100 cc leche de coco

– 2 cdas. cilantro picado

– 2 cdas. ciboulette picado



Preparación

1- Lavar y cortar la calabaza en mitades. Cortar la cebolla en cuartos. Pelar los ajos y aplastarlos. Colocar todo en una asadera, salpimentar y rociar con aceite. Tapar con aluminio y cocinar en el horno a 180° C por 25 minutos para elaborar un puré.

2– Dejar enfriar y procesar la pulpa de la calabaza, con la cebolla, el ajo y el caldo, para lograr una preparación bien untuosa y lisa. Mezclar con la crema de leche y salpimentar.

3- Cortar la panceta en láminas y dorarlas a fuego bien bajo. Picarlas y mezclarlas con el queso, la sal y la pimienta.

4- Para servir, colocar una cucharada de queso con panceta en el centro del plato, verter la sopa bien caliente alrededor y terminar con un hilo de leche de coco y hierbas picadas.

VIERNES: Pollo a la sal con papines andinos



Ingredientes (4 personas):

– 1 pollo de 2,5 kg

– 2 kg sal gruesa

– agua c/n

– ½ cda. orégano seco

– ½ cda. provenzal seco

– ½ cda. ají molido

– 2 limones

– 100 gr manteca

Para los papines andinos

– 1 kg papines andinos

– 100 cc aceite de oliva

– sal y pimienta negra

– 200 cc crema de leche

– 2 cdtas. jugo de limón

– 10 gr ciboulette



Preparación

Para el pollo

1- Mezclar la manteca pomada, junto con los condimentos y la ralladura de limón.

2- Retirar los menudos del pollo, alerones, la cola y excedentes de grasa. Con los dedos separar la piel sin romperla. Untar la manteca entre la piel y la carne del pollo. Atar las patas con un hilo de cocina para que se mantenga firme.

3- Mezclar la sal gruesa y el agua, logrando una masa compacta.

4- En una asadera colocar una base de sal húmeda y sobre ésta el pollo. Terminar de cubrir el pollo con sal gruesa y humedecida.

5- Precalentar el horno a 180°C y asar el pollo por 2 horas. Pasado ese tiempo retirar la capa de sal y porcionar para servir.

Para los papines

1- Lavar y cepillar la piel de los papines. Rociarlos con aceite vegetal. Salpimentarlos y cocinarlos a 180°C hasta que estén tiernos. Aplastarlos hasta partirlos y regresarlos al horno hasta que se doren en su totalidad y queden crocantes.

2- Batir la crema junto con el jugo de limón, la sal y la pimienta hasta montar, agregar el ciboulette bien picado.

3- Servir los papines agregando la crema ácida de a cucharadas por encima.