Necrológicas de hoy, lunes 7 de septiembre de 2026

ZINELLI, DANTE AUGUSTO Falleció en Gral. Roca a los 32 años. Su esposa: Yessicca Paola Leal. Su hija: Alba. Sus padres: Arnaldo Zinelli y María Elena Cadierno. Sus hermanas: Victoria y Valentina Zinelli, sobrinos, tíos, primos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados ayer hasta las 12 en Sala «D» de Villegas 1045, fueron trasladados al Cementerio Parque Las Fuentes para su cremaciónSERVICIO: EMPRESA DINIELLO

ZINELLI, DANTE AUGUSTO Promoción 1972 del Colegio Domingo Savio participan su fallecimiento, acompañan a Arnaldo y familia en este momento de dolor y comunican que sus restos fueron trasladados al Cementerio Parque Las Fuentes EMPRESA DINIELLO

COPPOLA, MARIA CRISTINA Falleció en Gral. Roca a los 71 años. Sus hijos: Lisandro y Guadalupe. Su hijo político: Braulio y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados ayer hasta las 19 en Sala «C» de Villegas 1045, fueron trasladados al Cementerio Parque Las Fuentes para su cremaciónSERVICIO: EMPRESA DINIELLO

MARTIN, CARLOS ANTONIO Falleció en Rio Colorado a los 81 años. Sus hijas: Ileana y Mariana. Su hijo político: Juan Castro. Sus nietos: Ernestina y Octavio. Su hermana: Susana Martin. Su hermano político: Ángel Calicchia, sobrinos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos trasladados a Gral. Roca, serán velados en Sala «A» del Cementerio Parque Las Fuentes, Evita y Ruta 6 el día 12/09/2026 de 10 a 12 y recibirán sepultura en el mismoSERVICIO: EMPRESA DINIELLO