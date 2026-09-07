Sífilis en Río Negro: los casos aumentaron 70% en cuatro años y los jóvenes son los más afectados

Los registros oficiales muestran que el aumento se mantiene desde hace varios años. Foto: Marcelo Ochoa.

La sífilis muestra un crecimiento sostenido en Río Negro y mantiene el foco de las autoridades sanitarias en la prevención, el diagnóstico y el acceso al tratamiento. Los registros oficiales muestran que el aumento se mantiene desde hace varios años y que la mayor cantidad de casos se concentra entre adolescentes y adultos jóvenes.

En 2022 se habían notificado 658 casos, mientras que en 2025 la cifra llegó a 1.124. En cuatro años, el incremento fue del 70,8%. La tasa de notificación también aumentó: pasó de 84,8 a 142,5 casos cada 100.000 habitantes, una suba del 68,2%.

La tendencia continuó durante 2026. Hasta la semana epidemiológica 26, el Ministerio contabilizó 716 casos, una cifra que equivale al 63,7% de todo lo registrado durante 2025. El dato, sin embargo, corresponde a poco más de la mitad del año y el propio informe aclara que no representa un período anual completo.

La evolución de la serie fue de 658 casos en 2022, 836 en 2023, 927 en 2024 y 1.124 en 2025. El mayor salto se produjo entre 2024 y 2025, cuando las notificaciones aumentaron un 21,2% en un solo año.

La mayor parte de los casos está entre los 15 y 34 años

El dato que más orienta las estrategias de prevención aparece al mirar las edades. En 2025, 824 de los 1.124 casos correspondieron a personas de entre 15 y 34 años.

En otras palabras, casi tres de cada cuatro casos -el 73,3%- se concentraron en esa franja etaria.

Dentro de ese grupo, las personas de 25 a 34 años reunieron la mayor cantidad: fueron 413 casos, equivalentes al 36,7% del total provincial.

También crecieron las notificaciones entre adolescentes de 15 a 19 años. Pasaron de 85 casos en 2022 a 147 en 2025, un aumento del 72,9%.

El incremento tampoco se limita a los más jóvenes. Entre las personas de 35 a 44 años, por ejemplo, la participación sobre el total pasó del 11,5% en 2022 al 16,1% en 2025.

Roca concentró la mayor cantidad acumulada y Viedma tuvo un aumento del 63% en cuatro años

Los casos no se distribuyen de la misma manera en toda la provincia. Roca concentró la mayor cantidad acumulada entre 2022 y 2025, con 634 notificaciones, seguida por Viedma, con 533.

En la capital provincial también se observa un crecimiento marcado. Viedma pasó de 118 casos en 2022 a 192 en 2025, lo que representa un aumento del 62,7%.

El informe también muestra diferencias entre otras localidades y advierte que, en aquellas con una población pequeña, una variación de pocos casos puede generar porcentajes elevados y debe interpretarse con cautela.

Hubo problemas con los insumos y Río Negro recurrió a compras propias

El aumento de los casos aparece acompañado por otro dato incluido en la respuesta oficial: durante parte de 2024 y comienzos de 2025 hubo dificultades en la recepción de insumos nacionales destinados a la prevención y el diagnóstico de las ITS.

Según el Ministerio de Salud, durante los últimos meses de 2024 y los primeros de 2025 se registraron irregularidades y una reducción en los envíos, lo que generó dificultades transitorias de stock.

Ante esa situación, la Provincia reorganizó las existencias disponibles y realizó compras con recursos propios para sostener las acciones sanitarias.

De acuerdo con el informe, la situación quedó regularizada hacia mediados de abril de 2025. Actualmente, Salud sostiene que no existen faltantes a nivel central de insumos destinados al testeo descentralizado ni de penicilina para el tratamiento de la sífilis.

Cuánto stock hay y qué insumos se compran localmente

El relevamiento provincial estima que los preservativos peneanos disponibles tienen una cobertura de aproximadamente cuatro meses, mientras que los preservativos vaginales alcanzan unos seis meses.

La penicilina benzatínica, utilizada para tratar la sífilis, también presenta una cobertura estimada de cuatro meses.

En cambio, el informe señala que algunos antibióticos utilizados para otras infecciones de transmisión sexual no cuentan actualmente con provisión nacional. Ante esa situación, las farmacias hospitalarias deben gestionar compras locales.

Hay además una limitación en el seguimiento del stock: la Provincia no cuenta con un registro centralizado de las existencias de cada hospital, ya que esos datos son administrados localmente.

Más de $468 millones ejecutados en 2026

El Ministerio también informó cuánto dinero destinó a sostener estas políticas.

Durante 2025 tuvo un presupuesto estimado de $526,7 millones y ejecutó el 79%, unos $416,1 millones.

Para 2026 se presupuestaron $901,7 millones y, al momento de elaborar el informe, ya se habían ejecutado $468,9 millones, el 52% del total previsto para todo el año.

El presupuesto estimado para 2026 es un 71,2% mayor que el de 2025.

El Ministerio aclaró que no existe una partida presupuestaria exclusiva para sífilis o ITS. Los recursos forman parte del presupuesto general y se utilizan de acuerdo con las necesidades sanitarias.

La prevención se concentra en escuelas y adolescentes

Los datos sobre las edades ayudan a explicar por qué una parte importante de la estrategia provincial está puesta en las escuelas.

Las Asesorías en Salud Integral en Escuelas Secundarias (ASIE) comenzaron en 2022 con presencia en 28 establecimientos. Durante 2026 llegaron a 70 escuelas de 15 localidades.

Son espacios de consulta y orientación dentro de los establecimientos educativos, donde los adolescentes pueden acceder a información sobre salud sexual, prevención y derivación al sistema sanitario. La participación es voluntaria y espontánea.

A estas asesorías se suman nueve espacios de atención diferenciada para adolescentes, ubicados en Viedma, Bariloche, El Bolsón, Sierra Grande, Cervantes, Roca, Fernández Oro, Conesa y Villa Regina.

La Provincia también prevé publicaciones mensuales de prevención, talleres comunitarios y escolares, operativos territoriales y campañas masivas durante el año.

«El Galpón» funciona con recursos compartidos del Zatti

El informe también responde sobre el funcionamiento de «El Galpón«, el espacio que depende del Hospital Artémides Zatti y desarrolla actividades territoriales.

Salud explica que los hospitales funcionan con un esquema descentralizado y que no existen presupuestos exclusivos para cada servicio. Por eso, «El Galpón» utiliza los recursos operativos y logísticos disponibles en el hospital.

Los vehículos tampoco están asignados exclusivamente al espacio. Son compartidos entre los distintos servicios que realizan tareas territoriales, de acuerdo con la planificación y las prioridades del hospital.

El mismo criterio se aplica a los operativos sanitarios en barrios, ferias comunitarias, espacios de encierro y otros ámbitos. Los equipos locales organizan el personal, los traslados y los insumos, mientras que el Ministerio brinda acompañamiento y apoyo técnico.

Salud busca ampliar la prevención en las universidades

Durante 2026, el Ministerio comenzó además una articulación con la Universidad Nacional del Comahue para evaluar la posibilidad de llevar a otras sedes universitarias experiencias de atención de salud sexual que ya funcionan en Viedma.

La iniciativa todavía está en una etapa inicial y apunta a sumar espacios de información, prevención, consejería y acceso a servicios de salud para estudiantes.

Una respuesta que todavía tiene un punto pendiente

El documento presentado por Salud deja asentado que todavía falta incorporar el detalle del alcance de los consultorios de salud adolescente y el listado de localidades, escuelas y establecimientos educativos incluidos en la estrategia.