Acusaron de estafa en Neuquén a tres directivos de la cooperativa 127 hectáreas

El juez de garantías Luciano Hermosilla tuvo por formulados los cargos de estafa reiterada a tres miembros de la cooperativa 127 hectáreas y le concedió a la fiscalía seis meses de investigación al declarar el proceso como causa compleja.



Al cabo del plazo, deberá presentar el control de acusación para ir al juicio oral y público.

La imputación fue para el titular de la entidad, Jorge Salas, a la secretaria Roxana Huincaman y la tesorera Beatriz Lebrero.

La formulación estuvo a cargo de la fiscal del caso Rocío Rivero, con adhesión de la querella, integrada entre otros, por los abogados Mariano Mansilla y Miguel Quiruga. La fiscalía cifró el perjuicio (sin actualizar) en 4.5 millones de pesos por hechos ocurridos en 2021 y 2022.



En mayo de 2025 la justicia allanó el domicilio de Salas y demás miembros de la comisión directiva.

Además de la definición en la causa “Meseta”, el juez Hermosilla le dio otros dos meses a la fiscalía para hacer la formulación de cargos por la causa Sirena unificada, donde se ventilan otras denuncias de estafa contra la misma entidad. El juez consideró la explicación del que aún restan procesar pericias (entre ellas las telefónicas) en ese proceso.

Para el caso de la Meseta, se imputó que la cooperativa nunca fue dueña de los terrenos que vendió y cobró. Y que los lotes estaban fuera del ejido de Neuquén capital. La fiscalía detalló que Salas y Huincamán asumieron sus cargos en 2021 y comenzaron a difundir el proyecto. Y de Lebrero sostuvo que cobró las cuotas y dispuso del patrimonio según lo dispusieron los directivos.

Describió que sin ser titulares, hicieron contratos de venta de lotes de 200 metros cuadrados a entregar en un plazo de dos años con servicios de luz y agua. Según planteó Rivero, para concretar la maniobra brindaron información falsa sobre la incorporación de los lotes al ejido urbano y sobre la propiedad del loteo.

Otras medidas

El juez Hermosilla hizo lugar a la prohibición de contacto por parte de los acusados con las víctimas por cualquier medio o a través de terceras personas, en tanto rechazó la inhibición general de bienes y el embargo de los vehículos de la cooperativa que había sido solicitada por la acusación.

Justificó la medida en que no estaban a nombre de las personas imputadas y haber sido adquiridos con anterioridad a los hechos investigados. También rechazó la prohibición de salir del país porque no consideró acreditado el riesgo de fuga.