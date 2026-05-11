Qué cocinar esta semana: menú día por día desde el 11 al 15 de mayo por el chef Roberto Montiel

Una nueva semana con las recetas más fáciles y sabrosas que tenemos para ofrecerte. Esta vez la sugerencia es del chef Roberto Montiel con platos que desbordan sabor a cocina casera. No hay excusas para no prepararlos. Todos tienen ingredientes simples, que se consiguen sin problema. Entonces, a encender las hornallas y a disfrutar.

Roberto Montiel, chef ejecutivo Casa Blanca Restaurante y Eventos Del grupo Global.



Listado de compras

4 filetes de lomo gruesos

600 gr colita de cuadril

2 solomillos de cerdo

1 pollo de 2 kg

200 gr queso mozzarella

3 tomates bien maduros

3 dientes de ajo

perejil

200 gr brotes de soja

1 lata de granos de choclo

1 morrón rojo

1 morrón amarillo

1 cebolla de verdeo

1 salsa de soja

1 ramita de menta fresca

250 g de zanahorias

250 g de azúcar

300 g de almendras

4 huevos

1 limón

harina

1 levadura seca en sobre

canela en polvo

azúcar en polvo

200 gr manteca

2 peras

2 cebollas grande

100 ml crema

50 gr pasas de uva

1 cubito de caldo

coñac

3/4 de litro de vino tinto malbec

1 zanahoria

200 g de cebollitas pequeñas

250 g de champiñones

200 g de panceta ahumada

tomillo + laurel

LUNES: Lomo napolitano



Ingredientes:

– 4 filetes de lomo gruesos

– 200 gr queso mozzarella

– 3 tomates bien maduros

– 1 diente de ajo

– perejil



Preparación

1. Para comenzar, rallar los tomates. En un recipiente mezclarlos con el ajo picado y una ramita de perejil, también picada. Agregar un poco de orégano y sal para potenciar el sabor de la preparación.

2. Luego, colocar los filetes de lomo en una fuente apta para horno. Salpimentarlos a gusto. Cubrir cada lomo con la mezcla de los tomates y rociar un poco de aceite por encima para que la preparación quede jugosa.

3. Sobre cada lomo, disponga la mozzarella cortada en cubos. Cocine en horno fuerte durante unos 20 minutos. Servir caliente en la misma fuente acompañado de la guarnición que prefiera.

MARTES: Pollo al vino malbec



Ingredientes:

– 1 pollo de 2 kg

– 3/4 vino tinto malbec

– 1 copa de coñac

– 1 cebolla

– 1 zanahoria

– 2 dientes de ajo

– 200 gr cebollitas pequeñas

– 250 gr champiñones

– 200 gr panceta ahumada

– 2 cucharadas de harina

– mantequilla

– aceite

– tomillo + laurel

– sal y pimienta



Preparación

1. En un recipiente grande colocar el pollo cortado en octavos junto con la zanahoria y la cebolla, ambas troceadas en partes grandes. Añadir dos hojas de laurel, un ramito de tomillo, una pizca de sal y un poco de pimienta. Agregar el vino sobre todos los ingredientes, tapar el recipiente y dejar macerar la preparación durante 24 horas para que tome sabor.

2. Una vez finalizada la maceración, escurrir el pollo y secarlos cuidadosamente. En una olla caliente, con 4 cucharadas de aceite y 1 de manteca, freír el pollo hasta que quede dorado por todos lados. Luego, agregar el coñac y flamear el pollo, para aportar aroma y profundidad al sabor.

3. Incorporar los ajos picados al pollo dorado y espolvorear con harina, removiendo bien. Cocinar la mezcla en horno a 210° C durante 10 minutos. Posteriormente, agregar la marinada reservada. Tapar la olla y cocinar 2 horas a fuego medio, manteniendo una temperatura de 180° C.

4. Mientras tanto, pelar las cebollitas y limpiar los champiñones, retirando la parte terrosa de los tallos. Cortar la panceta en tiritas y saltearla en un poco de aceite hasta que comience a dorarse. Añadir las cebollitas y champiñones a la panceta. Rehogar todo junto por unos minutos más, permitiendo que se mezclen bien los sabores.

5. Aproximadamente veinte minutos antes de que finalice la cocción del pollo, agregar a la olla los champiñones y las cebollitas preparados previamente. Finalizar la cocción y servir el plato bien caliente, para disfrutar de todos sus aromas y texturas.

MIÉRCOLES: Solomillo de cerdo a la cebolla y pera



Ingredientes:

– 2 solomillos de cerdo

– 2 peras

– 1 cebolla grande

– 100 ml crema

– 50 gr pasas de uva

– 1 cubito de caldo

– aceite

– coñac



Preparación

1. Salpimentar la carne al gusto. En una sartén calentar un poco de aceite a fuego fuerte y freír la carne hasta que quede dorada por todos sus lados. Una vez dorada, flamearla con coñac para añadir sabor y aroma, luego retirar la carne de la sartén y reservar.

2. En la misma sartén y utilizando la grasa que quedó de la carne, rehogar la cebolla cortada en aros finos junto con la pera cortada en dados. Cuando la cebolla esté dorada, incorporar el cubito de caldo previamente disuelto en 1/4 de litro de agua caliente. Volver a colocar la carne en la sartén y dejar que se cocine durante 10 minutos, permitiendo que se impregne de los sabores.

3. Retirar la carne de la sartén y en la misma, cocer la cebolla y la pera durante 10 minutos adicionales para potenciar sabores. Agregar las pasas y la crema mezclando bien. Cocinar todo junto unos minutos más y rectificar el punto de sal si es necesario. Para servir, cortar la carne en filetes y cubrirlos con la salsa bien caliente.

JUEVES: Torta de zanahorias



Ingredientes:

– 250 gr zanahorias

– 250 gr azúcar

– 300 gr almendras

– 4 huevos

– 1 limón

– 50 gr harina

– 1 levadura seca en sobre

– canela en polvo

– azúcar en polvo

– 20 gr manteca



Preparación

1. En un bol, batir las yemas junto con el azúcar hasta lograr una mezcla esponjosa y clara. Luego, incorporar las zanahorias ralladas muy finas, las almendras molidas (reservando algunas enteras para decorar) y la ralladura de medio limón. Mezclar bien para que todos los ingredientes se integren.

2. Tamizar la harina con la levadura, añadir una pizca de sal y una cucharadita de canela. Sumar estos ingredientes a la mezcla anterior y mezclar suavemente para integrarlos.

3. Batir las claras a punto de nieve. Incorporar con movimientos envolventes a la preparación para mantener el aire y lograr una textura liviana. Verter la masa en un molde para bizcocho previamente enmantecado y ligeramente enharinado. Cocinar en horno precalentado a 160°C durante 10 minutos.

4. Pasados los 10 minutos iniciales, subir la temperatura del horno a 180° C y continuar la cocción durante 40 minutos más. Para comprobar si está lista, introducir un cuchillo en el centro; si sale limpio, la torta está cocida.

5. A mitad de cocción, distribuir por encima las almendras reservadas y rodajas de zanahoria cortadas en forma de flor. Una vez finalizada la cocción, retirar la torta del horno, dejar enfriar, desmoldar y espolvorear con azúcar impalpable antes de servir.

VIERNES: Colita de cuadril al maíz y salsa de soja



Ingredientes:

– 600 gr colita de cuadril

– 200 gr brotes de soja

– 1 lata de granos de choclo

– 1 morrón rojo

– 1 morrón amarillo

– 1 cebolla de verdeo

– aceite de oliva

– salsa de soja

– menta fresca

– sal y pimienta



Preparación

1. Cortar la carne en dados regulares, procurando que todos sean de tamaño similar para una cocción uniforme. Salpimentar al gusto. Luego, lavar cuidadosamente los morrones, retirarles las semillas y cortarlos en tiras.

2. Picar muy fino la cebolla de verdeo y llevarla a una sartén grande con un poco de aceite. Sofreír a fuego medio hasta que comience a tomar color. Incorporar las tiras de morrón y los brotes de soja, mezclando bien. Dejar rehogar todos los ingredientes juntos durante 10 minutos para que se integren los sabores.

3. Agregar la carne a la sartén y freírla a fuego fuerte, removiendo para dorarla bien por todos lados. Una vez dorada, añadir los granos de choclo escurridos y unas hojitas de menta fresca picadas. Rectificar la sazón y cocinar a fuego suave unos minutos más para terminar de amalgamar los sabores.

4. Servir inmediatamente, rociando el plato con un chorrito de salsa de soja para darle el toque final.