Quién va a traer los sabores más exclusivos del Canal de Beagle a la Fiesta del Chef Patagónico

Llega con mucha alegría a la nueva edición del Festival Nacional del Chef Patagónico, a realizarse desde el 1 al 3 de mayo, en la villa Pehuenia Moquehue.

Luis Bernal, el chef fueguino quien acaba de hablar con «Yo Como»

Quién asi siente este momento el reconocido chef de Tierra del Fuego, Luis Bernal, quien al hablar con “Yo Como” admite: “volver a Pehuenia Moquehue siempre es un reencuentro esperado con colegas y con la comunidad, en ese ambiente tan cálido que se genera aunque afuera esté nevando. Pero también llego con la vara alta: para mí es un desafío presentar algo distinto cada vez. Mi expectativa es mostrar los avances de la cocina fueguina, traer productos nuevos y los clásicos del Beagle, para que el público se lleve una demostración digna de todo lo que estamos haciendo en Tierra del Fuego.»



–¿Cómo definís tu relación con este evento y con la comunidad local?

-Es una relación de mucha constancia. Mi primera convocatoria fue en la edición XIV, allá por 2018, y desde entonces nunca perdimos el contacto. Aunque no pude estar físicamente en todas las ediciones de estos 20 años, siempre me sentí presente. Ya sea a través de la radio, la TV Fueguina o las redes, siempre buscamos difundir el festival. Además, nos ocupamos de involucrar al Infuetur para que nuestros cocineros y productores locales tengan el respaldo necesario en esta gran vidriera nacional.

Vengo a mostrar esa síntesis perfecta entre montaña y mar: desde los mejores corderos criados en la estepa hasta los frutos de las aguas más limpias del planeta. Mi aporte es contar y cocinar esa identidad territorial que no se encuentra en otro lugar de Argentina Luis Bernal, chef de Tierra del Fuego





– En este intercambio, ¿qué te ofrece el Festival a vos y qué sentís que le aportás vos al evento?

-El festival me ofrece mucho más de lo que uno puede dar; es un espacio de encuentro genuino donde debatimos cómo consolidar la cocina regional como motor turístico, interactuando con referentes como Dolli Irigoyen, artesanos y funcionarios. Por mi parte, lo principal que ofrezco es la diversidad de productos únicos de mi provincia. Vengo a mostrar esa síntesis perfecta entre montaña y mar: desde los mejores corderos criados en la estepa hasta los frutos de las aguas más limpias del planeta. Mi aporte es contar y cocinar esa identidad territorial que no se encuentra en otro lugar de Argentina.

Esta fiesta es una verdadera cumbre federal





En un tramo de la entrevista, Bernal comparte que “lo que más me emociona es ver cómo ha evolucionado este espacio. Lo que nació originalmente como un punto de encuentro para los chefs patagónicos, hoy ya tiene una convocatoria nacional impresionante. Este año nos expandimos con la presencia de colegas de Salta, Chaco, Córdoba y Mendoza, lo que transforma al Festival en una verdadera cumbre federal. Ese intercambio con otras regiones no solo enriquece nuestra cocina, sino que confirma que el evento es el motor cultural y turístico que siempre soñamos”.





Adelanta que este año viaja a Pehuenia Moquehue con una valija cargada de tesoros gastonómicos fueguinos y una propuesta que unifica toda la fuerza de Tierra del Fuego. “Voy a presentar una reversión de un clásico: croquetas de autor que logran amalgamar los sabores más exclusivos del Canal Beagle y el Atlántico Sur”, adelanta.

¿Qué ingredientes tendrá esta comida? Contesta:

– La nobleza del mar: Una combinación única de centolla, mejillones y la preciada merluza negra, el oro blanco de nuestras aguas profundas.

– El carácter del entorno: El toque salino de las salicornias y el alga luche, que nos traen el aroma del mar vivo.

– La complejidad del bosque: La profundidad de los hongos fueguinos y el aroma persistente del levístico.

– El toque maestro: La intensidad del ajo negro, la cremosidad del queso de oveja local y una técnica depurada para lograr el equilibrio perfecto de texturas.

“Es un plato pensado para mostrar que en una sola mordida se puede sentir la montaña, el bosque y el mar”, concluye.