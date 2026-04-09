Así será la Fiesta Nacional del Chef Patagónico, del 1 al 3 de mayo en Pehuenia Moquehue

La villa Pehuenia Moquehue, del 1 al 3 de mayo de 2026, será escenario otra vez de uno de los eventos gastronómicos más importantes del país: la 20ª edición de la Fiesta Nacional del Chef Patagónico, encuentro que celebra la identidad, la cultura y los sabores del sur argentino. Y que reivindica, como pocos, el oficio y la profesión de los gastronómicos.

El patio de los fuegos, una de las atracciones más potentes de la Fiesta Nacional del Chef.



Es que esta fiesta, año a año, potencia y amplifica su identidad como un verdadero mapa vivo de la cocina argentina, donde los sabores recorren el país de punta a punta.

Estarán presentes cocinas de La Pampa, Río Negro, Tierra del Fuego, Chubut, Santa Cruz y Neuquén, junto a la fuerza del norte con Salta y Chaco, el aporte cuyano de Mendoza, la tradición de Córdoba y la integración internacional con Chile, consolidando una propuesta que trasciende fronteras y construye territorio desde la gastronomía.

Este recorrido estará protagonizado por referentes de la cocina como Juan Izaguirre (Río Negro), Luis Bernal (Tierra del Fuego), Gustavo Rapretti (Chubut), Guillermo Vergara (Santa Cruz), Pablo Buzzo (Neuquén), Tupac Guantay (Salta), Juan Cruz Galeto (Córdoba) y Alina Ruiz (Chaco), entre otros, quienes compartirán escenario con nuevas generaciones de cocineros.

De Chile vendrá el chef Alejandro Eugenio Sura.

Algo más que importante. Esta constelación está coronada por Dolli Irigoyen, la madrina de la fiesta. Ella protagonizará la masterclass el sábado 2, a la noche.

Los chefs Buzzo, Mazzuchelli y Solorza (de izq. a der), en el escenario mayor de las masterclass.

Un semillero de gastronómicos regionales



En ese cruce de saberes, la Fiesta vuelve a apostar fuerte al futuro, en cada clase participarán estudiantes de gastronomía, convirtiendo cada instancia en un verdadero semillero gastronómico patagónico. Jóvenes de la Tecnicatura de Zapala, de la Escuela de Cocineros Patagónicos, y estudiantes de gastronomía de Bariloche, serán protagonistas activos de cada preparación, integrándose a las cocinas en vivo y formándose junto a chefs de todo el país.

¿Qué estudiantes participarán este año?

Por la tecnicatura en gastronomía de Zapala: Rosa Medel, Eliana Gil, Karina Fensel y Graciela Caffa. De la Escuela de Cocineros Patagónicos irán Damián Piaggi, Luis Pérez y Micaela Yuffrida. Y los estudiantes de gastronomía de Bariloche son Consuelo Michelena, Angel López y Pilar Pintos.

Los chefs comparten su camaradería con el público que asiste a la fiesta, todo el tiempo.

Torta aniversario y sorteo de un Toyota Yaris



Como símbolo de esta edición histórica, se llevará adelante la elaboración de la Torta Aniversario por las 20 ediciones en una creación colectiva que representa el recorrido, la identidad y el crecimiento de la Fiesta.

Esta edición aniversario organizada por la municipalidad de Pehuenia Moquehue reafirma el rol del evento como plataforma de valorización de los productos regionales, la cocina con identidad y el desarrollo del turismo gastronómico como motor económico y cultural.

Un dato que no es menor: en esta fiesta se sorteará un Toyota Yaris 0km el domingo 3 de mayo en el auditorio principal del evento. El valor del número es de $40.000 y se puede comprar desde todo el país al whatsapp 2942-517777. Esta acción conjunta con IJAN y el BPN le da otro sabor al evento que congrega a miles de visitantes en el fin de semana largo.

La zona de los emprendedores, productores y empresas tientan a degustar, elegir y comprar.

Los patios gastronómicos



Desde las 12 del viernes 1° de mayo y hasta las 17 del domingo 3, la fiesta desplegará múltiples espacios que integran gastronomía, producción, cultura y entretenimiento.

Unos de ellos son los patios gastronómicos, corazón de la fiesta y los grandes protagonistas de la experiencia. Esta área tiene sus focos de interés puntuales. Veamos:

El Patio de Cocina Gourmet se consolida como el punto de encuentro central, donde cada mediodía y cada noche se viven los momentos más convocantes, con platos elaborados, cervezas artesanales y coctelería regional.

El Patio de Delicias de la Cordillera invita a una pausa dulce con propuestas de pastelería, postres, helados artesanales, cafetería y tés.

El Patio de Cocina Regional pone en valor la tradición con la cocina al fuego y sabores auténticos de la Patagonia.

Y la Terraza del Sello de Distinción de la Gastronomía Neuquina, que reúne a referentes provinciales y nacionales, destacando la identidad y la proyección de la cocina neuquina.



Llueve, nieve un poquito, haga frío, los patios convocan siempre… el fuego arrima, siempre.

Por otro lado, está el Paseo de Artesanías y Producción, espacio que pone en valor el trabajo local a través de piezas únicas que fusionan arte, identidad y cultura gastronómica. Y junto al Mercado de Productores, se suma un punto de encuentro más con los sabores del territorio, donde se destacan productos regionales de alta calidad y el vínculo directo con quienes los elaboran.

Shows musicales y artísticos tienen sus espacios en todo el evento. Con artistas regionales y cancioneros populares, la música acompaña cada momento junto a la gastronomía.





Los cocineros consagrados juntos a los estudiantes



Las Clases Magistrales de Cocina rankean perfecto de público en este evento. Tendrá sus explicaciones pero acá son “imperdibles”. Se dictan en el auditorio principal del evento, con una capacidad para 400 personas, donde se desarrollan demostraciones en vivo de la mano de reconocidos cocineros y cocineras patagónicos, de todo el país y de cada una de las regiones de Neuquén. La grilla de clases marca el ritmo de la fiesta, que en sus 20 ediciones promete ser inolvidable.

El público podrá disfrutar de lo mejor de la gastronomía en cómodos espacios y con el más lindo paisaje otoñal.