Rollito vegetariano súper express

Lista de Ingredientes espinacas: 2 o 3 atados zanahorias: 2 cebolla: 1 masa hojaldrada de tarta: 2 muzzarella: 250 gr sal y pimienta: a gusto orégano, ají molido, queso rallado y semillas: a gusto

Preparación

Lavar y cortar las espinacas. Reservar. Espolvorear sobre una de las masas hojaldradas orégano y ají molido, pasar un palote para que se adhiera y luego colocar en el centro las espinacas, la cebolla rehogada, la zanahoria rallada. Salpimentar, acomodar bastones de muzzarella y completar con más espinacas.

Juntar los extremos de la masa, pintar con huevo y espolvorear con queso rallado y semillas (usé chía y sésamo). Cocinar en horno precalentado moderado a 180° C por aproximadamente 25 minutos.