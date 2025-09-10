Rollito vegetariano súper express
Una receta que está lista en un abrir y cerrar de ojos. La sugerencia es de @elarte_delacocinafacil.
Rollito vegetariano súper express
Una receta que está lista en un abrir y cerrar de ojos. La sugerencia es de @elarte_delacocinafacil.
Lista de Ingredientes
espinacas: 2 o 3 atados
zanahorias: 2
cebolla: 1
masa hojaldrada de tarta: 2
muzzarella: 250 gr
sal y pimienta: a gusto
orégano, ají molido, queso rallado y semillas: a gusto
Preparación
Lavar y cortar las espinacas. Reservar. Espolvorear sobre una de las masas hojaldradas orégano y ají molido, pasar un palote para que se adhiera y luego colocar en el centro las espinacas, la cebolla rehogada, la zanahoria rallada. Salpimentar, acomodar bastones de muzzarella y completar con más espinacas.
Pizza de garbanzos en 10 minutos
Juntar los extremos de la masa, pintar con huevo y espolvorear con queso rallado y semillas (usé chía y sésamo). Cocinar en horno precalentado moderado a 180° C por aproximadamente 25 minutos.
Comentarios