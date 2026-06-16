San Martín de los Andes: «Fuego, humo y sabores» anticipó los platos de la temporada invierno con chefs neuquinos

El festival gastronómico que se realizó el pasado fin de semana en San Martín de los Andes fue un éxito, tanto por la concurrencia de público, como por la calidad de los productos que se expusieron y degustaron en los diferentes stands, como por los platos elaborados en vivo por los chefs de distintas ciudades de la provincia de Neuquén. Rincón de los Andes fue el lugar elegido para la realización de la cuarta edición de “Fuego, humo y sabores” y resultó perfecto para disfrutar de todas las propuestas en cada espacio.

Victoria Alfaro, estudiante de gastronomía, al lado Emmanuel Antimi, Claudio Abraham y Jennifer Kpoliku, de chocolates Mushinka.



Pero centrándonos en los platos elaborados en vivo y que serán protagonistas en esta nueva temporada de invierno, en primer lugar, el sábado 13, la sanmartinense Verónica Mellina Bares, embajadora de la gastronomía neuquina, junto a Paola Ahumada, chef y productora de Trevelin, sorprendieron con la elaboración del plato: “Ballotine de trucha aromatizada con Gin de azafrán, emulsión de yogur y azafrán, crocante de maíz y piñones”.

Vero Mellina Bares de San Martín de los Andes con la bandeja y Paola Ahumada de Trevelin, chef y productora de Azafrán y Zaffron Golden Gin.



Luego, Claudio Abraham, chef de Junín de los Andes, junto a Emmanuel Antimi, chef del hotel Alto Traful, de Villa Traful, prepararon un “Ciervo a la plancha, con un sombrero de chocolate al 100%, sobre puré de coliflor acompañado de una pasta frita rellena de ricota casera y hongos”. Previamente, todos los integrantes de La Ruta de la Gastronomía Neuquina compartieron sus novedades y acciones con los presentes.

Emmanuel Antimi en pleno proceso gastronómico.



El domingo 14, los chefs de San Martín de los Andes, Lucas Sepúlveda y Andrés Mora, presentaron un imperdible “Cordero del sur sobre crema tibia de ñaco y piñones tostados”, que pudo disfrutar y degustar todo el público presente. Finalmente, una hora después, el chef de Villa la Angostura, Martín Páez, junto al chef de Chos Malal, Nahuel Sepúlveda, realizaron un plato denominado “Truchas del sur y Cazuela del Norte Neuquino”.



Se vivieron en San Martín de los Andes dos grandes jornadas donde la alta gastronomía, los productos regionales, sus hacedores y los cocineros nos invitaron a disfrutar con los sentidos bien despiertos de cada una de las propuestas, maridajes, encuentros y novedosas propuestas. La identidad de la gastronomía neuquina como uno de los ejes indiscutidos del turismo en la región. Los brindis se realizaron con vinos de Neuquén.