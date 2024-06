Tupac Guantay recorre la Ruta 40, de norte a sur, para saborear platos típicos de cada región

La Ruta 40 vuelve a ser escenario de un recorrido más que sabroso. En esta oportunidad el guía gastronómico es el chef salteño Tupac Guantay. Su itinerario lo llevará a probar y mostrar los platos típicos de cada región a lo largo de esta maravillosa vía. Ruta 40 podrá verse desde hoy 3 de junio a las 20:30 por la señal del canal Gourmet, con nuevos episodios los lunes y miércoles del mes.

“Hace unos 10 años que me dedico a cocinar. Terminé el colegio y medio que me tomé un verano sabático. Siempre cociné, siempre di una mano en mi casa, ayudaba a mi abuela, que era cocinera. Un amigo abrió un restaurant en Cafayate y fui a darle una mano. Cuando entré a esa cocina sentí como una electricidad, una vibra que me encantó. Terminó ese verano y decidí dedicarme a la cocina”, comentó Tupac.



Como todo buen cocinero contó que le gusta cocinar carne a la parrilla con lo que significa todo ese ritual de tomarse un vinito, prender el fuego, juntarse con amigos. Pero a nivel profesional se he perfeccionado en todo lo que es la gastronomía autóctona del norte argentino.

En cuanto a recomendaciones para quienes viajan por primera vez al norte de nuestro país, Tupac fue muy convincente sobre las bondades no solo gastronómicas sino que además mencionó lugares y la buena predisposición de su gente. “Recibo muchos mensajes por día de gente que viaja a Jujuy, Catamarca, Tucumán, Salta… y la verdad es que todo es lindo. Yo siempre les digo que donde vayan se van a llevar un aprendizaje único. El norte es un lugar que está súper preparado para el turismo ya que la mayoría de estas provincias viven de eso. Son lugares que están preparados y la gente del norte tiene esa amabilidad única. Siempre recomiendo que visiten esa parte del país”, agregó el cocinero.



Pero el viaje continúa y pronto estará por nuestros pagos. “Conozco muy bien la Patagonia y me gusta mucho. He participado de eventos en una conocida bodega de Roca y he disfrutado muchísimo. Conozco Ushuaia, Caviahue, Neuquén capital, Traful, tengo muchísimos amigos y colegas que cada vez que puedo los visito. Es más, hace poquito estuve en Villa Pehuenia, es un paraíso y su gastronomía tiene mucha onda. La Patagonia es un ecosistema distinto al que yo me muevo así que siempre sufro un poquito más el frío. Pero la Patagonia es un destino al que voy por elección y a veces por consecuencia ya que más de una vez me dicen que hay una feria o encuentro en tal o cual lugar y ahí estoy”.



Tupac recordó su participación en el Festival del Chef Patagónico el año pasado donde tuvo la oportunidad de cocinar con Ezequiel González. “Hicimos una mezcla de cocina salteño-patagónica, con unos tamales y empanadas de trucha, carnes de cordero con salsa de maíz morado que tenemos en el norte. Me sorprendió todo lo que sucedió en ese evento. Muchos puestos de comida que me tocaron el alma con cosas que no conocía. Fue una experiencia muy bonita y como digo siempre, yo soy de un lugar e irme a otro dentro de mi país, con una geografía totalmente distinta con productos y cocineros distintos, es un aprendizaje”.



En cuanto a cómo sería el viaje por nuestra zona, Tupac fue bastante reservado. “No quiero spoilear nada, una porque no sé todavía, para hacerme el misterioso te digo eso (sonríe). Seguramente el viaje comience en Chos Malal y de ahí hay un montón de destinos. Todo el camino de los 7 lagos. Hay mucho que ver y qué mostrar en la Patagonia. Este viaje tiene una particularidad: la ruta 40 tiene más de 5 mil kilómetros y creo que la Patagónia es, en cantidad de km, lo mismo que desde el tramo norte y centro lo que hará que sea un viaje un poco más largo de lo que veníamos haciendo. En el norte hicimos 3 semanas, en el centro dos y creo que para recorrer la Patagonia nos va a llevar un poco más de tiempo, pero seguramente vamos a pasar por esos lugares que los patagónicos tienen en la cabeza porque son únicos y dignos de mostrar”, concluyó.