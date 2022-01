Germán Alecha: “Quiero que el hincha de Cipolletti se identifique con el equipo”

Desde que asumió como entrenador interino en 2018, momento en el que lo salvó del descenso, el nombre de Germán Alecha siempre dio vuelta por la cabeza de hinchas y dirigentes para hacerse cargo del plantel profesional. Era una cuestión de tiempo.

Tres años después y con más experiencia encima, Alecha se animó a dar el paso al frente y asumirá la gran responsabilidad de manejar los hilos del club de toda su vida.

Tras la confirmación de su arribo al banco del equipo que disputará el Federal A, el flamante entrenador de Cipo dialogó con Río Negro y le contó sus sensaciones al momento firmar el contrato, sus expectativas de cara al futuro y le dejó un mensaje al hincha Albinegro de cara al 2022.

P- Tu nombre sonó muchas veces y finalmente se dio. ¿Era algo que venías esperando hace tiempo?

R- La verdad que si. Amagamos muchas veces y por una cosa u otra no se daba. Al principio me sorprendió que se haya ido Gustavo (Raggio), mi idea era seguir colaborando pero por cosas del destino hicieron que no pueda continuar y a partir de ahí empezamos a hablar de nuevo con los dirigentes y se definió que sea yo el que comande el equipo.

P- ¿Qué sensaciones se te vinieron a la cabeza cuando te confirmaron como DT?

R- Para ser sincero tengo que decir que soy bastante equilibrado en cuanto a las emociones. No soy muy extremo y la verdad que lo siento como una responsabilidad muy grande, más allá de que en el fondo estoy contento. Tengo 36 años y se me presenta la oportunidad de dirigir un club muy grande, algo bueno debo haber hecho en este tiempo. Pero lo que más siento es responsabilidad para que todo salga bien.

P- ¿Qué cambió de aquel momento en que asumiste como interino en 2018?

R- El contexto es muy diferente. Ese era un momento crítico, no se podía disfrutar nada. No tenía la experiencia de haber dirigido y la verdad que fue un piletazo. Esto es diferente, esta mucho más organizado y arranco de cero con jugadores que puedo elegir desde el principio. Si bien el contexto es diferente, la responsabilidad es la misma. En ese momento había que sacar resultados si o si, y ahora estoy en la misma, con la diferencia que puedo pensar con mayor claridad.

P- En aquel momento declaraste que todavía no estabas para asumir por falta de experiencia. ¿Ahora si es tu momento?

R- Estoy convencido de que siempre se sigue aprendiendo y la experiencia se va adquiriendo. Es algo que se va acumulando, no es que llega un momento en el que aprendiste todo. Pero sí a lo largo de estos 3 años me pasaron cosas que me hacen reflexionar, que me quedaron marcadas.

P- ¿Qué aprendiste en ese tiempo?

R- Principalmente tuve la posibilidad de organizar el armado de un plantel y toda la logísitica. Desde que llegó Gustavo (Raggio) mi función fue desarrollar el proyecto del club. Eso lo hablamos con los dirigentes y los resultados fueron buenos. Obvio que esto es un principio y voy a tener que demostrarlo domingo tras domingo, como siempre. Llegó el momento de que agarre la conducción del equipo y defina mi futuro.

P- Desde lo futbolístico, ¿qué Cipo vamos a ver?

R- Ojalá que sea un equipo competitivo, que es algo que trato de lograr cada vez que dirijo. Quiero que el equipo pelee lo máximo que pueda. Se que es difícil, pero se nota cuando un equipo esta preparado para eso, quiero que seamos protagonistas.

P- ¿Ya tenés en mente los refuerzos?

R- Tenemos que esperar estos días para ver que va a pasar con el resto del plantel. La llegada de jugadores va a quedar supeditada a lo que pase en estos días. Estoy muy contento con las renovaciones que se hicieron antes de fin de año.

P- ¿Apostás por un equipo con muchos jugadores de la zona?

R- En el torneo pasado el plantel tuvo un 80% jugadores de la zona, es parte del proyecto del club. Hay una diferencia importante entre la Liga y el Federal, pero eso no significa que un jugador pueda adaptarse y ganar minutos. Lo importante es tener un plantel competitivo.

P- ¿Qué mensaje le dejas a los hinchas de Cipo para el 2022?

R- Primero quiero agradecerle a todos por el apoyo que me dieron tantas veces que sonó mi nombre. Eso seguro que inclinó la balanza para que pueda tener esta oportunidad. Ojalá que se sientan identificados con el equipo, conozco el paladar del hincha de Cipo y ojalá que lo podamos reflejar adentro de la cancha. Quiero que se vea un equipo sin miedo a perder. Esa es mi forma de ver el fútbol y mi objetivo a corto plazo.