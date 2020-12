Ginés González García detalló que la negociación por la vacuna de Pfizer no está cerrada

El ministro de Salud, Ginés González García, reconoció que las negociaciones con la farmacéutica Pfizer para obtener su vacuna contra el coronavirus Covid-19 se complicaron y acusó a la empresa de poner “condiciones inaceptables”.

El titular del área de Salud tampoco pudo pudo confirmar que se recibirá un primer lote de 300 mil vacunas rusas Sputnik V en el mes de diciembre, como había anunciado Alberto Fernández.

“No lo puedo decir, porque nosotros estamos haciendo todo lo que habíamos dicho, pero lamentablemente hay variables difíciles como dificultades con los aviones; no es algo simple, pero queremos hacerlo y es la voluntad política del Presidente”, dijo el ministro de Salud en la conferencia de prensa que se realizó hoy al mediodía en la Casa Rosada.

El ministro, dio una conferencia de prensa en Casa Rosada, tras participar de una reunión con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, junto a su par porteño Fernán Quirós, y bonaerense, Daniel Gollán.

Ante la consulta de la demora por la firma del convenio con Pfizer, González García, detalló: “Tengo toda la esperanza de concretar el acuerdo con Pfizer, pero lo que no tengo que dejar de decir es que fue de las primeras instituciones con las que comenzamos las negociaciones".

"Fue la primera que el presidente recibió cuando anunció que haría el estudio de Fase 3 en la Argentina. Se hizo en una institución del Estado, como es el hospital Militar. Todo eso, más allá de las dificultades que todo el mundo sabe que tiene esa vacuna. Los -70 grados. Inclusive hemos buscado adecuar la logística para lugares que pudieran tener esa vacuna a esa temperatura”, agregó el ministro.

“Yo hablaba de que íbamos a tener algunas vacunas en diciembre. Era la vacuna de Pfizer, para diciembre, enero y febrero. Después de febrero teníamos acceso a otras vacunas más fáciles operativamente, es muy difícil hacer una vacunación masiva con una vacuna de esas características (refrigeración). Aun así aceptamos que fuera febrero, pero si bien hay un pedido concreto de parte del gobierno argentino de concretar las negociaciones, la negociación no está cerrada”, contó González García.

En tanto, reveló: “Mis temores son que la producción se les cayó a la mitad de lo que tenían como hipótesis productiva; no quiero pensar mal, pero no quiero que no correspondan con la actitud que tuvo el Gobierno argentino. La esperanza la sigo teniendo de que podamos contar con esa vacuna”.