"Godfather of Harlem", un gangster en medio de la lucha de los derechos civiles

"Godfather of Harlem": Malcolm X (Nigel Thatch) y Ellsworth “Bumpy” Johnson (Forrest Whitaker), respeto y diferencias en tiempos complejos.

El guionista y productor estadounidense Chris Brancato, creador de “Godfather of Harlem”, serie que se estrena hoy a las 23 por Fox Premium Series y que relata la historia real del criminal afroamericano Ellsworth “Bumpy” Johnson en la Nueva York de los 60, dijo en charla con Télam que este tipo de programas causa interés porque a todos les gusta ver “a las personas que rompen las convenciones sociales”.

Protagonizada por el ganador del Oscar Forrest Whitaker, Vincent D’onofrio, Giancarlo Esposito y gran elenco, la primera temporada de la serie, que también podrá verse completa desde hoy a través del acceso premium de la app de Fox, se propone retratar la particular vida de “Bumpy” Johnson.

Recién salido de una estadía de más de una década en Alcatraz, Johnson regresa a Harlem, barrio históricamente afroamericano, para iniciar una guerra territorial con la Cosa Nostra.

Allí era una figura preponderante Malcolm X (Nigel Thatch), el ministro de la Nación del Islam y activista por los derechos de la comunidad negra con el que un pasado de amistad en común los volvió, contra todo pronóstico, aliados frente al avance de la mafia italiana.

“Era una maravillosa oportunidad de explorar los diferentes puntos de vista sobre el tema del racismo, la criminalidad, el poder político”, dijo Brancato, sobre aquello que da a “Godfather of Harlem” un valor agregado que pocas series del subgénero gangster consiguen. Con un pasado como cocreador de la popular “Narcos” en la que exploraba el nacimiento y caída de Pablo Escobar, Brancato conversó acerca de la especial relación entre “Bumpy” y Malcolm X, la vigencia de la temática de los derechos civiles para la comunidad afroestadounidense y de la fascinación del público por las tramas con “tipos malos”.

P- El “Bumpy” Johnson retratado en la serie es despiadado y brutal, pero al mismo tiempo con una ética “robinhoodeana” con fuertes lazos comunitarios.

R- En la vida real “Bumpy” Johnson tuvo una carrera criminal que comenzó en los años 30 en Harlem hasta el final de los 60. Era una leyenda dentro de la comunidad negra de Harlem. Como muchos gangsters que consiguen amasar una cierta fortuna era generoso, era una figura del estilo “Robin Hood” porque regalaba dinero, pagaba por la educación de los chicos, daba de comer a la gente y les pagaba el alquiler, mientras al mismo tiempo infringía daños a esa misma comunidad con algunos de los negocios en los que estaba involucrado. El programa explora a este personaje tan complicado que era bastante académico, era muy leído, era poeta en su tiempo libre.

P- ¿Qué esperás que la gente puede aprender sobre ese período en el que emergieron figuras como Martin Luther King y el propio Malcolm X?

R- Es el corazón del programa. Cuando lo estábamos desarrollando notamos que la idea de un gangster negro peleando contra los mafiosos italianos en su territorio tenía el mismo potencial de otras series que ya se habían hecho. El tema de los derechos civiles es el ángulo distintivo de esta historia. Es tanto una historia de gangsters con un enfoque refrescante o una trama sobre la lucha de los derechos civiles con un enfoque criminal que tampoco se había visto antes.

P- ¿Qué relación había entre esos dos universos?

R- El movimiento por los derechos civiles y el mundo del crimen estaban entrelazados. De hecho, los soldados de la Nación del Islam de Malcolm X eran ex gangsters callejeros que se habían convertido. Es imposible hacer esta entrevista y no hablar de lo que está pasando en Estados Unidos (tras el asesinato de George Floyd), que es una insatisfacción muy potente con el statu quo, y “Godfather of Harlem” está hecho para examinar esas incógnitas del presente a través del prisma del pasado.

P- Antes que “Bumpy” participaste de la creación de “Narcos”, donde tuvieron que recrear a Pablo Escobar. ¿Por qué estos hombres tan terribles constituyen tan buen entretenimiento?

R- Creo que nos gusta ver a estas personas que rompen las convenciones sociales y que viven bajo su propio código de honor. “Bumpy” Johnson está peleando contra los italianos que tienen el código de conducta de la Cosa Nostra, que él sigue mejor que ellos mismos.

P- ¿Qué semejanzas y diferencias encontraste entre “Bumpy” y Escobar?

R- Pablo Escobar era un psicópata, un asesino de masas que en su lucha contra el gobierno estaba dispuesto a entrar en una faceta de narco-terrorismo. Johnson era una figura mucho más local, quizás en una época menos feroz, pero no era un psicópata. Era un gangster, alguien que vivía por un código violento, podía ser brutal, matar a las personas, pero nunca en una campaña de terrorismo contra el Estado o la comunidad. A la vez, el programa examina su lenta comprensión de que el tráfico de drogas, la prostitución, las apuestas, están de hecho lastimando a su comunidad.

P- Es difícil imaginar la amistad entre “Bumpy” Johnson y Malcolm X. ¿Qué tenían en común más allá de sus orígenes?

R- Los dos eran líderes y hombres muy carismáticos. Por la conexión que tenían en el pasado existía una base para una relación en la que estos dos tipos, que jugaban al ajedrez todos los domingos por la tarde, se afectaban mutuamente. Cuando Malcolm dejó la Nación del Islam, “Bumpy” le proveyó de protección contra los muchos enemigos que había ganado. Y a la inversa, Malcolm tenía una gran influencia en la forma en que “Bumpy” pensaba acerca de la lucha de los derechos humanos y de su propia participación en el mundo del crimen.

Télam

Ficha técnica

Título original: Godfather of Harlem.

Estreno: Hoy a las 23 por Fox Premium Series.

Año: 2019.

País: Estados Unidos.

Dirección: Chris Brancato, Paul Eckstein y John Ridley.

Guión: Chris Brancato, Paul Eckstein y Michael Panes.

Reparto: Lucy Fry, Forest Whitaker, Jamaal Burcher, Vincent D’Onofrio, Giancarlo Esposito, Ilfenesh Hadera, Kelvin Harrison Jr., Erik LaRay Harvey, Kathrine Narducci, Paul Sorvino, Eric West, Rafi Gavron, Tramell Tillman, Roslyn Ruff, Joanne Kelly, Deric Augustine, Kim Brockington, entre otros.