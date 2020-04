La pandemia de Coronavirus, con el aislamiento, complicó a muchos y la Asociación Volantes de General Roca (AVGR) no fue la excepción. Por eso, no sorprendieron las afirmaciones de su histórico presidente Jorge Goyo Martínez. Al hablar del momento que atraviesa la entidad, pudo en dudas la realización de la 50 edición de la Vuelta de la Manzana.



Sin actividad en el Rally Regional, donde como pocas veces pasó antes, tenía todo confirmado, y el circuito cerrado, el tema económico pasó a ser determinantes.



Martínez, quien 38 años como presidente del club de Roca, uno de los pocos que perduró en el tiempo en el automovilismo argentino, destacó que “la AVGR es una de las entidades que pasa un momento dificll, estamos sin actividad desde diciembre y tenemos gastos fijos que son muy importantes, por más que cerramos todos”.



Martínez se referió tanto a la actividad del rally, en el que el Regional es uno de los certámenes más importantes por su historia y convocatoria en Argentina, como de la pista.



Sin dudas, su experiencia lo convierte en palabra autorizada en un momento en el que las dudas son más que las certezas en el deporte, tanto en Argentina como en el resto del planeta.



“Estaba todo programado en cuanto al certamen y diagramada la primera fecha en Cipolletti. Con tiempo confirmamos las pruebas con los municipios. Por esta pausa obligada todo quedño en suspenso, como en casi todas las categorías. No somos la excepción. Lo mismo nos pasó con el circuito, había un programa importante, con una gran demanda”, afirmó Martínez.



Aseguró que “estuvimos sin actividad desde diciembre último. Es una situación muy complicada, contamos con personal, a los que tenemos que cumplirles. Cerramos el club y el autódromo, pero hay gastos fijos que son muy importantes”.



Goyo expresó que “hay que tener paciencia y esperar las decisiones que toma el gobierno, cómo se diagrama el regreso a la actividad. No lo veo sencillo, más que nada por el impacto económico que genera este aislamiento”.



Destacó que “trabajamos desde el año último en esta prueba, la que hizo grande y metió en la historia del automovilismo argentino a la AVGR. No soy para nada optimista. La Manzana no se arma en 30 o 40 días, lleva meses de mucho trabajo. En mi caso, por la edad que tengo, estoy en casa, no pudo ni siquiera ir al club. El celular es mi medio de comunicación, hablo con la gente de RallyArgentino, pero están como nosotros, no tienen certezas de nada. Armar esta prueba representa todo un desafío. Por un lado está la parte deportiva y por el otro la económica”.



La Manzana está programada para disputarse entre el 7 y 9 de agosto, tanto por el Argentino como el Regional, aunque Goyo, como se lo conoce en el mundo del automovilismo”, adelantó que “estamos pensando en una suspensión para más adelante o para el próximo año”.



Martínez destacó que “en lo inmediato no veo posible un trato con los municipios o el gobierno provincial, tienen otras obligaciones más importantes que un rally o una prueba en el autódromo. Lo mismo pasa con los auspiciantes”