Gran despliegue policial en tierras de la Comarca Andina, afectadas por el incendio

Unos 150 efectivos policiales encabezaron un gran despliegue en la Parcela 8, 26 y EcoAldea, en Lago Puelo, en un operativo de identificación de personas dispuesto por el ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni y los jefes de la Policía de esa provincia.

Los agentes se desplazaron caminando, a caballo y en moto lo que inquietó a los vecinos de la zona.

El argumento fue que se constató una ocupación de tierras del estado provincial y municipal, luego del incendio que afectó la Comarca el 9 de marzo pasado.

En la zona de Cerro Radal, quitaron alambrados ilegales en terrenos pertenecientes a CORF (Corporación de Fomento de Chubut).

En una recorrida por el sector, Massoni señaló que se trata de “un procedimiento de identificación de personas que nace por pedidos de los pobladores ante un aumento en la inseguridad. Ven gente que no conocen y esto se suscita con posterioridad al incendio feroz que padeció este sector”.

Reconoció que la ocupación de EcoAldea tiene más de 10 años y sus pobladores “están identificados” y no cuentan con ningún servicio. Pero advirtió que “el oportunismo generó una nueva ocupación de forma ilegal en el sector del incendio y están dándoles agua y conexión eléctrica. Pero no me quiero meter en eso”.

El ministro de Seguridad de Chubut habló de oportunismo. Foto: gentileza

De todas formas, Massoni arremetió contra el gobierno municipal de Lago Puelo: “Los funcionarios municipales deben entender que por más que la tierra sea municipal no quiere decir que sea del intendente o los concejales. Es de los chubutenses. No pueden entregar tierra a diestra y siniestra como les plazca. Debe existir una política habitacional”.

Señaló que en el operativo, se detectó a una persona con pedido de captura por un homicidio en Neuquén y otra, con pedido de captura de La Pampa por robo agravado. “El relevamiento de los que están ocupando se lo vamos a mandar al fiscal de la zona para que tenga plena noción y conciencia de quienes son y también a los titulares de la tierra para que inicien la demanda”.

En diálogo con la prensa, Massoni fue consultado respecto a las acusaciones del PJ de Lago Puelo que lo acusó de hacer campaña política ya que el sábado debería definir su candidatura a diputado nacional. “¿Qué tiene que ver? -respondió el funcionario chubutense-. Siempre mi postura fue la misma. El respeto a la norma, el ciudadano y la propiedad privada. Hay sectores que disponen de la propiedad de otros”.