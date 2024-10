50 petroleros recibieron telegramas en Catriel: Marcelo Rucci aseguró que seguirán trabajando

Es secretario general de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci, respaldó a los 50 operarios que recibieron telegramas de preavisos en Quintana, Catriel. «Vamos a ir a fondo», aseguró.

En diálogo con FM Alas, el sindicalista apuntó contra la operadora. “Si no van a invertir en las áreas convencionales y van a dejar gente en la calle que se vayan y entreguen los yacimientos”, remarcó.

Indicó que los 50 petroleros seguirán trabajando en la operadora Quintana, en Catriel. Afirmó que los trabajadores no pueden ser la «variable de ajuste» y resaltó: «Las empresas que operan las áreas deben hacerse cargo”.

Marcelo Rucci reprochó la «especulación» por los yacimientos inactivos en Catriel

“Los yacimientos convencionales, explotados durante décadas, fueron una fuente de progreso para los pueblos cercanos, pero ahora la actividad ha disminuido y el empleo está en riesgo”, denunció el titular de Petroleros Privados.

Rucci cuestionó la especulación ante los yacimientos inactivos «mientras las comunidades y los trabajadores sufren».

Según el medio Catriel 25, el sinidicalista reconoció que algunos gobernadores están tomando medidas, pero sostuvo que también hay que exigir a las empresas que inviertan o devuelvan las concesiones. Así, otras compañías podrían asumir la operación en los yacimientos convencionales.

Marcelo Rucci apuntó contra la AOG: «Es una hipocresía total»

En diálogo con LU5, Marcelo Rucci afirmó que no participará de la Argentina Oil and Gas 2024. «Yo no voy a ir, es una hipocresía total».

Señaló que mientras «hablan de inversiones» hay «pueblos que están padecediento». Y recalcó: «Yo no puedo ser cómplice».

Tras la muerte del petrolero Miguel Ángel Fernández mientras trabajaba en Bajada del Palo Oeste, en Vaca Muerta, el secretario general volvió a exgir respuestas. Sostuvo que se olvidan de la parte más importante de la industria hidrocarburídera: el recurso humano. «Para ellos las vidas no valen nada», reprochó.

Además, señaló que los récords de producción de Vaca Muerta, no se ven reflejados en las localidades. «Estamos generando riquesas para ellos, no se ven en las rutas, en hospitales, escuelas», enfatizó.