Victoria Villarruel visita Neuquén y se sube a la agenda petrolera de Vaca Muerta

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, visitará Neuquén este martes para participar de la Argentina Texas Summit Energy 2024, un evento de la Cámara Argentina Texana que se realizará en un hotel de la capital en la previa a la Argentina Oil and Gas (AOG) 2024. La compañera de fórmula de Javier Milei se subirá por primera vez a la agenda petrolera vinculada a Vaca Muerta.

La llegada de la funcionaria fue confirmada a Diario RÍO NEGRO por fuentes del gobierno provincial, aunque se indicó que no tendrá agenda con el gobernador Rolando Figueroa.

Villarruel vendrá para participar de la Argentina Texas Summit Energy 2024, un evento de la Cámara Argentina Texana que se realizará mañana en el Hotel Hilton de Neuquén desde las 13:30 y que recibirá a expositores de varias empresas de la industria hidrocarburífera para debatir cómo salir del cuello de botella para que Vaca Muerta se convierta en potencia exportadora.

Entre los oradores confirmados está el propio Figueroa, sus pares Alberto Weretilneck (Río Negro) e Ignacio Torres (Chubut), el embajador de Estados Unidos, Marc Stanley, Horacio Marin de YPF, y referentes de Tecpetrol, Schulmberger, entre otros.

Eduardo Rodríguez Chirillo era uno de los expositores confirmados para el evento antes de su salida de la Secretaría de Energía de Nación.

El miércoles será el turno de la AOG 2024 que se extenderá por tres días en el Espacio Duam de Neuquén.

Victoria Villarruel y la visita a Isabel Perón

Villarruel viene de ser noticia la semana pasada por su visita a la expresidenta Isabel Martínez de Perón en conmemoración del 17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista. «Quiero reivindicar su figura», dijo en la red social X antes de inaugurar un busto de la dirigente en el Senado.

Ayer Milei, en la entrevista que dio para TN, polemizó con la visita y dijo que no lo hubiera hecho. «Pero no somos manada. Ella tiene una visión de las cosas y yo no comparto. Si ella quiere poner un busto de María Estela Martínez de Perón en el Senado, es la casa de ella. En la mía no la va a encontrar seguro», planteó el presidente.