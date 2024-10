Petroleros despedidos en Catriel: qué se sabe después de la llegada de telegramas

En Catriel, 50 operarios de Catriel de la perforadora Quintana Well Pro recibieron telegramas de preavisos. La intendenta Daniela Salzotto, indicó que están siguiendo la situación y que desde el Municipio se iniciaron contactos. Sostuvo que es un panorama que genera «incertidumbre» y recordó que la actividad hidrocarburífera es la matriz productiva predominante de la localidad.

«Estamos buscando a través del área de fiscalización de contactarnos con los gerentes de las empresa«, indicó Salzotto en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

Señaló que mantuvieron también una charla con el secretario general de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci. Las conversaciones fueron luego de tomar conocimiento de «los telegramas de la no continuidad» de 50 operarios. Mencionó que una posibilidad es que sean reubicados.

«Nos preocupa esta situación. Lo hidrocarburífero es la matriz productiva predominante«, sostuvo.

Contextualizó que por las «prorrogas de las áreas» hay «falta de precisiones y todo eso genera mucha incertidumbre». Sumó que «hay operadoras que vienen con otros paradigmas de trabajo , reducen otras prestaciones y disminuyen costos».

«Esto repercute en la mano de obra local y en las pymes», agregó la intendenta en conversación con este medio.

Marcó que en la localidad uno de los puntos que se está priorizando es fortalecer el nuevo Parque Industrial. Señaló que una de las dificultades que encontraron cuando arrancaron la gestión es que «no todas las empresas que prestan servicios en la localidad, tienen base en Catriel».

Salzotto adelantó que concurrirá a la Argentina Oil and Gas 2024 que comienza este miércoles en Neuquén y que se extenderá hasta el viernes.

Despidos en Catriel: «No pueden ser la variable de ajuste», dijo Rucci

Marcelo Rucci manifestó sobre los telegramas que recibieron los petroleros de Quintana Well Pro que los trabajadores no pueden ser la «variable de ajuste» y sostuvo que «las empresas que operan las áreas deben hacerse cargo”.

“Si no van a invertir en las áreas convencionales y van a dejar gente en la calle que se vayan y entreguen los yacimientos”, subrayó en diálogo con FM Alas.