La Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (Asspur) realiza hoy un nuevo paro en los hospitales de la provincia y una movilización provincial que se desarrollará en Viedma.

La convocatoria es a las 10, en el hospital Artémides Zatti, desde donde se iniciará la marcha que recorrerá distintos organismos para finalizar en la sede central del Ministerio de Salud, frente a la plaza San Martín.

Los trabajadores hospitalarios ratificaron el rechazo al 22% de aumento «en cuotas y en negro», acordado en la última paritaria, e insisten con los reclamos «por paritarias en salud», «por salarios superiores a la canasta básica» y piden que no se quite el plus pandemia a «los trabajadores enfermos».

También hoy, pero a partir de las 13, se realizará el Congreso Provincial Extraordinario del gremio donde se analizará la situación, a casi dos años de la primera marcha en reclamo de mejoras salariales, y se determinarán los pasos a seguir.

Estarán presentes María Fernanda Boriotti y Jorge Yabkowsky, presidenta y secretario general de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina.

Esa entidad realizó un reciente congreso donde ratificó el «apoyo a las luchas de las regionales» y pidió por la “paritaria nacional de salud”.