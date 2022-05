Convocaron a una mediación a los trabajadores del aserradero de Roca

Desde el aserradero de Roca, Cooperativa 1 de Mayo, confirmaron que se levantaron todos los piquetes tras la convocatoria a una mediación para lunes a las 13.

Omar Carrasco, presidente de la cooperativa señaló que no se va a realizar el desalojo ya que desde el Ministerio de Seguridad le manifestaron que no están dadas las condiciones.

Sin embargo, van a estar alerta en el aserradero si no llegan a un acuerdo el lunes.

Desde la semana pasada comenzaron las medidas de fuerza afuera del predio ubicado sobre Ruta 65 sobre el que rige una orden judicial de desalojo. Además sumaron cortes en Ruta 22, y Alsina y Damas Patricias.

Los trabajadores vienen realizando estos piquetes junto a afiliados de la CTA Autónoma. Desde el sindicato señalaron que autoridades del Gobierno aseguraron una instancia de mediación comunitaria en el ámbito del Ministerio de Seguridad para el próximo lunes a las 13 horas. “La misma, ya se presentó en el expediente judicial y, en el caso de prosperar, será notificada en las próximas horas”, expresaron.

A la audiencia también serían convocados el Gobierno provincial, el Ejecutivo de General Roca y la parte actora, detallaron.

Cabe recordar que desde el viernes los trabajadores mantienen una guardia en las instalaciones de la cooperativa donde pasan la noche frente a la orden de desalojo dictada por la jueza sustituta María del Carmen Villalba que “destruye 50 puestos de trabajo directos y 500 puestos indirectos. La decisión, que ahora queda suspendida, privilegia los intereses financieros e inmobiliarios frente a la producción en momentos de gravísima crisis económica”, comunicaron.