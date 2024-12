Denuncian una ola de despidos y nula oferta de aumento para los municipales de Catriel

Desde el gremio ATE denunciaron una ola de despidos en el municipio de Catriel. Asimismo, rechazaron la falta de propuesta salarial para diciembre y el pago del aguinaldo en cuotas.

«Estamos en un conflicto con el Ejecutivo municipal después de un año con varios problemas. En diciembre teníamos previsto dialogar y consensuar el aumento salarial del último tramo, junto con el bono navideño. Pero cuando nos fuimos a sentar, nos desayunamos que el municipio no iba con ninguna propuesta y que el aguinaldo sería repartido dos veces, en enero y en febrero«, expresó Daniel Masouras, secretario adjunto de ATE Catriel, en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

La propuesta fue rechazada por el sindicato estatal en una reciente asamblea, la cual dispuso una retención de servicios —que inició hoy—.

Desde el gobierno municipal argumentaron que la situación se debe a la «delicado panorama financiero» de la comuna y responsabilizaron a la gestión de la exintendenta, Viviana Germanier (Movic), por la «deudas contraídas».

ATE demandó en la paritaria que haya «una inmediata actualización salarial acorde a la evolución del IPC» y el pago del bono de fin de año, que es pagado desde 2015.

«Hemos corrido detrás de la inflación, siempre perdiendo. Antes de irse, la anterior intendenta nos dejó un aumento pautado para enero 2024 de un 25% en el básico. Sino hubiese sido por ese aumento, directamente no hubiésemos equiparado a la inflación con lo que nos ofrecieron en la nueva gestión», sentenció Masouras. Actualmente, un administrativo categoría 11, sin adicionales, recibe una remuneración promedio de entre 650 y 700 mil pesos.

Además, piden el pago del aguinaldo en un solo pago antes de las Fiestas. El sindicato advierte que su desdoblamiento «implica un grave retroceso y una licuación del poder adquisitivo de los trabajadores».

Qué se sabe de la ola de despidos en Catriel

A la discusión salarial se le suma una reciente ola de despidos en las áreas de Tránsito, Obras y Ambiente. Según revelaron desde ATE, se trataría de personal contratado bajo la modalidad de becas. Su número aún no fue contabilizado.

«Estamos con algunos trabajadores despedidos. Según el municipio, se debió a la negliencia de los empleados. Sabemos que no es así, porque no tienen informes para despedirlos. Solo porque opinaron mal de esta gestión, lo que no gusta, parece que tomaron represalias«, agregó Masouras.

El plan de lucha definido también contempla exigir la reincorporación de todo el personal despedido por «ajuste en las cuentas fiscales».