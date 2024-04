El debate laboral en el Estado de Río Negro se abrió, sin UPCN y con promesa de sumar al tema salarial

La primera reunión del gobierno de Río Negro con los gremios para concluir con un convenio colectivo en la administración pública fue incompleta por la ausencia de UPCN y, por eso, paso a un cuarto intermedio, con el objetivo de incluir a la temática salarial en la negociación, que inicialmente no está prevista en la legislación correspondiente .

El encuentro inaugural, realizado en Trabajo, contó con la asistencia de los cuatro representantes del Ejecutivo: el legislador Lucas Pica, las subsecretarias Natalia García (Función Pública) y Alejandra Gertosio (Legal), y Nancy Hernández (Fiscalía de Estado).

ATE asistió con su secretario general, Rodrigo Vicente, la secretaria administrativa Selva Sánchez, y el asesor técnico Diego Sacchetti.

No hubo presencia de UPCN. Tampoco era esperada, pues la disposición de las mesas no preveía a otra delegación. Ocurre que esa organización había notificado a Trabajo que no participaría mientras no existieran modificaciones a la legislación del mecanismo del convenio colectivo (N° 5506), que centró en la inclusión de la discusión salarial en esos ámbitos.

Fue Vicente de ATE que abrió la reunión y planteó esa misma solicitud, que formalizó con una nota ingresada. Pica contó de la expectativa de la administración de Alberto Weretilneck. Después, no hubo para mucho más, salvo pasar a un cuarto intermedio hasta el 6 de mayo y esperar la actitud de UPCN frente a la aceptación de su petición para sumar la negociación salarial.

Igualmente, el gobierno y ATE fijaron un plazo de concreción del objetivo. “El 1° de agosto tendremos el Convenio Colectivo”, declaró Pica al finalizar el primer encuentro. Agregó que “hoy no ha sido una jornada más” porque se inició “un camino indetenible” para que juntos “el gobierno y los trabajadores” acuerden “un nuevo estado, un nuevo régimen laboral en el sector público”.

Afirmó que “discutiremos lo que tengamos que discutir, pero el 1 de agosto estará el Convenio Colectivo.”

En relación a la ausencia de UPCN, Pica -que es el coordinador de la delegación gubernamental- afirmó que ese gremio “tiene su lugar” y dijo esperar que “más temprano que tarde se sumen. Es importante y valoramos que participen”.

Pica coordina la delegación oficial y adelantó que el Gobierno acepta sumar la discusión salarial. Foto Marcelo Ochoa.

Adelantó que se incluirá el debate de salarios, como ellos pedían y ahora “ATE también plantea. El gobernador ha dado su visto bueno para abrir esa discusión”.

En cambio, Pica se mantuvo firme en la participación igualitaria fijada por la ley, que inicialmente cuestionó también el sindicato liderado por Juan Carlos Scalesi. Recordó que esa situación llegó a la Justicia cuando UPCN cuestionó los miembros del Consejo de la Función Pública y el STJ rechazó su pedido.

Manifestó que en “la mesa del CCT no se impondrán mayorías sino lo que sucederá será por consenso o no sucederá. El gobernador -reiteró- quiere ir hacia un nuevo estado, más eficiente y ágil y lo vamos a hacer discutiéndolo y consensuándolo con los trabajadores”.

Por su parte, ATE resaltó el inicio del debate para “concluir el proyecto en cuatro meses” y “esté listo para homologar el 1 de agosto”. Simultáneamente, el sindicato convocó “a los estatales a afiliarse para discutir sus condiciones de trabajo.

Vicente manifestó que es “un día muy importante, los estatales luchamos mucho para que llegue este momento y poder iniciar el debate de un instrumento que le va a cambiar la vida a los empleados públicos”. Explicó el llamado a “afiliarse para discutir sus propias condiciones de trabajo. El debate del convenio abarcará la carrera administrativa, escalafón, régimen de licencias, normas de seguridad e higiene y además nosotros demandamos que también se incluya la negociación salarial”.